Reprocha Morena la publicación express de la reforma al TEJA

Ante la publicación express que se dio en el Periódico Oficial del Estado respecto a la reforma al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que se aprobó este miércoles, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo reprochó tal acción, especialmente cuando señaló que se tienen varios asuntos a la espera de ser publicados para su entrada en vigor o de que se efectúe la debida reglamentación.

Este miércoles, a un par de horas de haber sido aprobada por mayoría de votos en el Congreso del Estado la reforma en mención, por medio de la cual se validó que la conformación de dicho Tribunal sea de cinco magistrados, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo que entró en vigor.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Dicha acción fue señalada por el legislador morenista, quien precisó que ese actuar por parte de las autoridades estatales y de las fracciones del PAN y del PRI corresponde justamente que dicha ley “fue hecha a modo” y como parte de un pago de favores políticos.

Enlistó en primer lugar la Ley para la Donación, Rescate y Aprovechamiento Integral de los productos Alimenticios para el Estado de Chihuahua, la cual se publicó el 20 de diciembre de 2023 y para la cual se otorgaron 180 días naturales para la emisión del reglamento, por lo que el plazo venció el 17 de junio de este año y a la fecha, no se ha dado cumplimiento.

En cuanto a la Ley para el Desarrollo y Producción de la Cerveza Artesanal para el Estado de Chihuahua, comentó que se publicó el 9 de septiembre de 2023 y se contaban igualmente con 180 días hábiles para la emisión del reglamento, el cual debió haber quedado el 7 de junio del presente año a más tardar, pero no se ha dado cumplimiento.

La Ley de Fomento al Emprendimiento e Innovación del Estado de Chihuahua es otra cuyo plazo para la elaboración del reglamento ya venció, pues se publicó el decreto el 25 de enero de 2023 y debió haberse dado a conocer el reglamento el 13 de octubre de 2023.

Lo mismo ocurre en el caso de la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Chihuahua, la cual fue publicada el 17 de diciembre de 2022 y se otorgaron 180 días naturales para la emisión del reglamento, pero a la fecha, no se tiene.

Fue por ello que externó que “lo de ayer es atípico, no es normal, todos los decretos se han agotado los tiempos establecidos”, externó, insistiendo que se tiene un interés particular en esta reforma, lo cual se observa en la manera en la que se hicieron las cosas, por lo que no le sorprende que a más tardar este viernes quede emitida la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Pese a ello, reiteró que como Grupo Parlamentario emitirán una acción de inconstitucionalidad, que es la acción legal a la que tienen acceso para denunciar todas las anomalías que se presentaron es dicha reforma, principalmente que se haya tomado como de rango legal y no constitucional.

En la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, agregó, establece en su Artículo 16 que, “todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente sobre el impacto presupuestario del proyecto”, lo que recalcó tampoco se hizo pese a su petición.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music