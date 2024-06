Reprograman para agosto la audiencia constitucional de litigio por terreno de Mápula

El presidente municipal de Chihuahua, Jorge Cristóbal Cruz Russek, confirmó que se difirió por periodo de dos meses la audiencia constitucional por el litigio del terreno de Mápula, donde se proyecta la construcción del nuevo relleno sanitario metropolitano, por lo que, al no celebrarse este lunes 24 de junio, se agendó para el sábado 24 de agosto.

“No estoy enterado quién la pidió, pero se difirió hasta el 24 de agosto. Todos los amparos fueron desistidos, entonces, vamos a entrar a la etapa de las pruebas. El Municipio se aseguró sumamente bien en la selección del sitio: que no tuviera fallas geológicas, que no tuviera filtración de líquidos. Nos sentimos muy tranquilos de que hicimos un trabajo de preparación muy bueno para seleccionar el sitio”, argumentó el alcalde Jorge Cruz.

En ese sentido, Jorge Cruz Russek, dijo que el proyecto es de un relleno sanitario muy diferente al que tiene en funcionamiento la ciudad de Chihuahua, porque va a haber una estación de selección de la basura, lo que facilitará la disposición de los residuos sólidos urbanos.

“O sea, la basura que llegue a este nuevo relleno sanitario, no va a tener partes orgánicas, entonces, no va a presentar malos olores, no va a ser atractivo para las aves o cualquier otro tipo de animal de que vayan a comer al relleno sanitario. Va a ser muy diferente al actual”, afirmó el presidente municipal de Chihuahua.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Al cuestionarle si considera que los promoventes de los amparos contra la construcción del relleno sanitario deberían de desistir en el juicio, para que se concrete la construcción del lugar donde se acopiarán todos los desechos sólidos urbanos de los y las chihuahuenses, entre ellos, se ha mencionado al empresario Eugenio Baeza Fares, mencionó que está en libertad de proceder conforme a la Ley.

“Eugenio está en su derecho de recurrir a lo que la Ley señala que son sus opciones. Pero, la costumbre es de que un relleno sanitario tiene olores, tiene presencia de aves, este relleno sanitario va a llevar una preselección de la basura”, aseveró el alcalde Jorge Cruz Russek.

La audiencia constitucional por el juicio de Mápula se ha esperado desde hace aproximadamente un año, para desahogar las pruebas que se han realizado sobre el terreno y la factibilidad de construir en él un relleno sanitario metropolitano, con avanzada tecnología y disposición con enfoque ecológico de los residuos sólidos urbanos; sin embargo, se han realizado postergaciones para su celebración, por lo que el asunto continúa detenido.

En esta ocasión, la realización de la audiencia se ha pospuesto por dos meses más, y se espera que finalmente, en el mes de agosto se logre su celebración.