Requiere adecuaciones Edificio Libertad para traslado de dependencias municipales

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que hasta el momento, el Instituto Municipal de las Mujeres será la única dependencia que se cambie de ubicación y ocupe algún espacio en el Edificio Libertad, que se localiza en la esquina de avenida Independencia y calle Libertad, debido a que el inmueble requiere adecuaciones para albergar dependencias que ofrezcan servicio al público.

“A corto plazo no tenemos planeado pensado mover alguna dependencia, porque están todavía en labores de mantenimiento; sobre todo los de los elevadores. Nuestro plan es mover algunas dependencias de índole social, pues mientras no haya elevadores, no podemos tener accesibilidad total”, detalló el alcalde Bonilla Mendoza.

En ese sentido, aclaró que el Gobierno Municipal de Chihuahua, se encuentra a expensas de que se le hagan adecuaciones al emblemático edificio, cuyos pisos superiores no se han ocupado formalmente.

“No sé cuánto tiempo se hará, mientras tanto, vamos a continuar como estamos el día de hoy, en las ubicaciones donde las dependencias están”, acotó.

Por parte del Instituto Municipal de las Mujeres, del Gobierno Municipal de Chihuahua, se informó que durante esta semana permanecerá en su actual ubicación, en la Quinta Touché, que se ubica en la avenida Independencia y Paseo Bolívar.

Será a partir del próximo lunes 22 de enero, cuando se cambiará al edificio Libertad, en avenida Independencia y calle Libertad, frente a la Plaza de Armas, en su cara norte.

Además detalló que conservará el horario de atención a usuarias, que es lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en el que ofrece servicios de asesorías jurídicas gratuitas, atención y canalización en situación de violencia de género. También, se puede realizar el trámite para adquirir la tarjeta Juntas Podemos Ahorrar, y ser beneficiaria de capacitaciones y tomar cursos.

Finalmente, detalló que entre sus servicios, también se imparten pláticas para la prevención de la violencia a través de los programas IMM en tu Escuela, e IMM en tu Empresa.