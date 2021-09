Requiere Laura Vargas más de 800 mil pesos para volver a oír

Laura Ivonne Vargas Valenzuela, es una joven esposa y madre de dos niños, originaria del pueblo Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, quien requiere más de 800 mil pesos para costear un implante coclear que le permitirá volver a escuchar, disfrutar de sus actividades como mamá y reincorporarse a su vida laboral, que debió abandonar por dejar de escuchar paulatinamente.

Tengo una enfermedad que se llama otosclerosis, es un crecimiento óseo anormal en el oído medio que causa pérdida de la audición. No me la detectaron a tiempo, desde niña mi mamá notó que traía pérdida auditiva, pero igual no era mucho. Conforme fui creciendo iba perdiendo la audición, pero fue poco a poco, no se me notaba. Terminé la carrera de Administración en el Tec II, empecé a trabajar y todo bien”, narró Laura.

Añadió que con su primer embarazo sintió que perdía mucha capacidad auditiva, pero continuó trabajando, ya que era funcional para contestar el teléfono y realizar sus funciones administrativas. Después, tuvo su segundo embarazo, y a partir del cuarto mes, el cambio fue drástico, pues no entendía lo que le decían, ni podía hablar por teléfono.

“Al final del embarazo quedé así, yo no entiendo lo que me dicen. Estoy usando un aparato auditivo, pero yo sigo sin entender; escucho el ruido, los sonidos, pero tengo que leer los labios para poder saber lo que me dicen. Voy a terapia de lenguaje al CREE para aprender a leer bien los labios porque aún no soy muy buena”, explicó.

A través de la Fundación México Escucha, está gestionando un implante coclear de larga duración y que le permitirá un ambiente de equidad. El costo del implante coclear MED EL Sinchrony + Rondo 2 es de 790 mil 000 pesos, además de otros costos de programación y mapeo no están incluidos en la cotización.

Al no contar con los recursos para pagar el implante, la asociación apoya a Laura a recaudar donativos a través de cuentas a nombre de Fundación CyK México Escucha, en BANORTE Cuenta 0253081797 CLABE 072180002530817978; BBVA Cuenta 0114259297 CLABE: 012180001142592972 Código SWIFT: BCMRMXMMPYM.

Para que los depósitos beneficien a Laura, es necesario enviar la ficha de depósito del donativo al correo electrónico contabilidad@fundacioncyk.org.mx, refiriendo que ese dinero es para apoyar a Laura Ivonne Vargas Valenzuela.

“Yo ahorita no trabajo por lo mismo, pero lo que más me duele, es que a mis niños no les entiendo lo que me dicen; trato de leer sus labios pero no siempre les entiendo, son tan ocurrentes y yo me pierdo todo eso”, compartió.

“Me encantaría que me ayudaran, como dicen ‘todo suma’; y la verdad, quiero volver a escuchar, quiero disfrutar a mis hijos -es lo que más me puede-, y lo que son las cosas: yo amo la música, cuando escuchaba siempre tenía música, pero no me puede tanto como me puede no escuchar a mis hijos”, finalizó.