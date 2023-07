Rescata municipio a más de 17 mil abejas en Chihuahua Capital

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de los Guardianes Ecológicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informó que han rescatado a más de 17 mil abejas en la ciudad de Chihuahua, para lo cual, al recibir reportes de asentamientos de abejas, los han asegurados y reubicado en lugares más seguros para su conservación y mayor seguridad para las personas.

Los reportes son generados por las personas que tienen avistamientos de colonias de abejas, quienes al no saber cómo lidiar con ellas para no dañarlas y no recibir alguna picadura, han solicitado ayuda al Gobierno Municipal.

Al sentirse en peligro por la presencia de las abejas, por ello personal de Guardianes Ecológicos, principalmente la Brigada de Rescate Animal, atendió los llamados para retirar esta especie de los domicilios sin lastimarlas ni alterarlas.

Foto: Cortesía | Municipio

El grupo de Guardianes Ecológicos mencionó que desde el pasado mes de mayo se implementaron capacitaciones a personal de Guardianes Ecológicos en el manejo de enjambres, aseguramiento y reubicación, por parte de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACH, en colaboración con los trabajos que también realiza el Heroico Cuerpo de Bomberos.

La directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz Negrete, señala que se continúa trabajando en la capacitación y profesionalización de todo el personal, especialmente de los Guardianes Ecológicos quienes diariamente tienen contacto con todo tipo de especies de animales, los cuales deben ser tratados con las debidas precauciones para no lastimarlas ni que ellos salgan lastimados.

Foto: Cortesía | Municipio

En ese sentido, afirmó que se busca trabajar y relacionarse con la apicultura, valorizar los servicios eco sistémicos de las abejas, concientizar a la mayor cantidad de ciudadanos de la capital para la protección y conservación de las mismas e incentivar a la sociedad a poblar zonas adecuadas de Chihuahua con abejas.

Para finalizar, puso a su disposición los teléfonos de la subdirección de Ecología, 072 extensiones 6051 y 6054, o bien visitarnos en las instalaciones ubicadas sobre la calle Camino a la Presa Chuvíscar, número 1108 de la colonia Campesina Nueva.