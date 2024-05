Rescatan a cuatro víctimas de secuestro virtual en Parral; pedían un millón de pesos

Luego de que se registrara un secuestro virtual en el municipio de Parral, la Fiscalía General del Estado, logró evitar que cuatro víctimas hicieran el depósito de un millón de pesos, que exigían los delincuentes como producto de su liberación.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), en colaboración con la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro y la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión, logró rescatar a cuatro hombres que habían sido víctimas de secuestro virtual en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Los cuatro individuos, originarios de Durango, habían llegado a Parral para realizar trabajos relacionados con su empleo. Sin embargo, fueron engañados por extorsionadores para que se mantuvieran ocultos en su propio hotel y, posteriormente, se trasladaran a otro lugar, creando una situación de incomunicación.

Mientras tanto, los extorsionadores hicieron demandas económicas al empleador de las víctimas, exigiendo un pago de un millón de pesos a cambio de la "liberación" de sus empleados.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, con el apoyo de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, actuó rápidamente. Implementaron un operativo de búsqueda que, con la ayuda de tecnología avanzada, permitió localizar a las víctimas en buen estado de salud.

A través de un asesoramiento eficaz, se evitó que se hiciera el depósito exigido por los extorsionadores, frustrando así el intento de extorsión.

Según la investigación, los secuestradores virtuales usaron técnicas de engaño y triangulación de llamadas telefónicas para manipular a las víctimas y les ordenaron cambiar de ubicación y los mantuvieron en línea para evitar que pudieran contactar a alguien para pedir ayuda.

La Fiscalía reitera su compromiso de proteger a la ciudadanía y llevar a cabo operaciones estratégicas para prevenir y combatir delitos como el secuestro virtual, la extorsión y el fraude telefónico. En este sentido, la Fiscalía hace las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de estos delitos:

- No contestar llamadas de números desconocidos, si recibe una llamada de un número no identificado, es mejor no contestarla.

-No proporcionar información personal, nunca comparta datos personales o de sus seres queridos con desconocidos.

Reportar de inmediato a las autoridades, si recibe una llamada sospechosa o detecta comportamientos extraños, informe a las autoridades de inmediato.