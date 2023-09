Residentes de Valle del Sauco denuncian construcciones no autorizadas en áreas verdes

Vecinos del Fraccionamiento Valle del Sauco reportaron una construcción en las calles Valle del Cauco y Valle del Sahuaro así como una segunda obra en otra área verde de la zona, donde en varias ocasiones se les pidió que las retiraran y no han sido atendidos.

Los colones preocupados por el mal uso de las áreas verdes de la zona reportaron estas construcciones ante Obras Públicas Municipales y a Ecología, aunque ya se les puso una multa a los dueños de las edificaciones, no han retirado los cimientos de las áreas protegidas.

Te puede interesar: Rehabilitan fuentes danzarinas luego de cuatro años sin estar en funcionamiento

Desde un principio se asignaron estas zonas como protegidas y están destinadas a la siembre de árboles, para la oxigenación y embellecimiento del fraccionamiento, por lo que fue de gran disgusto para los residentes el que no hayan removido las construcciones todavía.

Una de las áreas que se supone está protegida, fue invadida por una señora quien dice compró el terreno, “pero no lo compró, lo sabemos porque está marcada como un área verde”, se le ha reportado en diferentes ocasiones por la cantidad de basura y escombro que tiene a los alrededores.

Leer también: ¿Sabías que los recolectores de basura caminan hasta 15 mil pasos diario? Conoce más sobre su labor

Foto: Cortesía | Jonathan Avilés

Según los vecinos, la señora piensa que está atribuyendo a la colonia plantando un árbol en la zona cuando ni siquiera debería estar viviendo en ese terreno, lo cual tiene a los colonos en gran disgusto.

La señora tiene alrededor de seis años rentando departamentos que no solo no son suyos, sino que violan la zona que esta designada para la plantaciones de vegetación para la oxigenación de la zona; de igual forma el terreno está en una curva donde no se deben de estacionar porque tapa la visibilidad de los vehículos al entrar y salir.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En la otra zona que esta designada como un área verde, uno de los vecinos que ya cuenta con residencia en el fraccionamiento, se adueñó del terreno para comenzar una construcción para la que tuvo que quitar varios árboles, lo que molesto a los residentes del fraccionamiento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunque el sujeto resultó multado por la obra y por el haber retirado los árboles de la zona verde, aún no ha retirado lo que alcanzó a construir, y los vecinos de la zona piden a las autoridades que le den seguimiento a este problema, ya que no solo obstruye el área verde sino que da mal aspecto a la comunidad, igual que la otra zona invadida.

Chihuahua

Al principio, comentaron los vecinos que les daba miedo reportar la obra, debido a que el sujeto es parte de una corporación de seguridad y utilizaba su cargo para amenazar a las personas que querían hacerle frente, no obstante, varios vecinos se decidieron a poner la denuncias a las instancias mencionas.

Los vecinos inconformes del Fraccionamiento Valle del Sauco, piden a las autoridades que se les otorgue una solución para estos problemas, pues quieren que se retiren las construcciones para reforestar las áreas verdes las cuales requieren de mantenimiento y cuidado constante para recuperar su belleza.