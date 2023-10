Resolverá en breve la SCJN controversia contra libros de texto: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dio a conocer que en breve la SCJN resolverá la Controversia Constitucional en contra de los libros de texto, por lo que se conocerá la determinación entorno a que si los libros se quedan en bodegas o se distribuyen.

“El resultado depende sólo de la Suprema Corte de Justicia, no del presidente de la República, no de la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, no de los diputados de Morena en el Congreso local, depende únicamente de la SCJN”, enfatizó.

En este sentido, reiteró que sólo queda esperar a que la Corte resuelva con bases a sus propios análisis, y posteriormente se acate lo que diga el máximo orden jurídico del país.

De la Peña Grajeda hizo énfasis en que por convicción de la gobernadora María Eugenia Campos, se acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea cual sea el fallo.

“Si uno cree en un país de leyes y cree en las instituciones, pues tiene que someterse a la jurisdicción de las leyes y en este caso respetar los resultados”, subrayó.

El funcionario estatal reconoció que en ocasiones los fallos de la corte no se apegan a los que los promovientes de los recursos jurídicos creen, y no siempre son favorables para quienes acuden a ese organismo.

Cabe mencionar que según los tiempos informados por la SCJN, será en los próximos días cuando se resuelva la Controversia Constitucional que el Gobierno del Estado de Chihuahua promovió en contra de la distribución de los libros de texto gratuito.

Este recurso generó que la Corte ordenara detener la distribución hasta que se resuelva la problemática, asimismo, el Gobierno Federal promovió un amparo en contra de la aceptación de la controversia y uno más en contra de la detención de la distribución de los libros.