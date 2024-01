Respalda Castrejón reglamentar acceso a presas, pero pide no implementar multas

El diputado por Morena, Óscar Castrejón, fue contundente al aseverar que está a favor de que se refuercen las medidas preventivas respecto al ingreso a las presas, pero se dijo en contra de la política “de chicote de caja registradora” que pretende implementar para todo el Gobierno local.

Esto se dio luego de que el Cabildo de Chihuahua aprobó este miércoles una serie de reformas al Reglamento del Parque Metropolitano Tres Presas y al Reglamento del Sistema de Justicia Cívica a fin de regular las medidas de seguridad para los visitantes a estos lugares recreativos, los cuales han cobrado la vida de varias personas.

Pese a que no se ha concretado, el Ayuntamiento dijo que analizarán si se establece aplicar la detención o posibles multas a los ciudadanos que decidan ingresar a los cuerpos de agua, lo cual generó la molestia por parte del legislador toda vez que aseguró es únicamente una manera para recaudar dinero y afectar a la ciudadanía.

En ese sentido, a pesar de reconocer que la reforma aprobada puede ser un parteaguas para que se haga lo conducente en toda la entidad, dijo que se deben buscar otras medidas que no impliquen multas o la detención de las personas, pues insistió en que eso le quita el sentido a la intención de prevención.

“Lo que está mal es que tengan una política de chicote de caja registradora, todo lo quieren controlar a través de multas y de un afán recaudatorio de dinero, lo cual es una aceptación de que no hay un respeto a la autoridad, además de darle más dientes para que las autoridades puedan hacer el cochupo”, detalló Castrejón Rivas.

En ese sentido, al ser cuestionado sobre los castigos que propone a las personas que no obedezcan las indicaciones de las autoridades, comentó que le apuesta más al trabajo a la comunidad o a las amonestaciones llegando al último punto a retirarles el vehículo en el que lleguen a las presas.

“El pueblo ya de por sí está tan cargado de sanciones, de multas, de gastos poco para que todavía que se vaya al entretenimiento le carguen algo”, añadió respecto a la posible multa que se puede aplicar, la cual de manera extraoficial se dijo que sería 10 mil veces el valor de la UMA.

Concluyó criticando a las autoridades locales por no tener la capacidad de liderazgo, así como el de que la ciudadanía no respete ni a los agentes viales ni a las policías preventivas, lo cual aseguró que corresponde a que no s predica con el ejemplo y, por el contrario, se busca la manera de extorsionar a la población.