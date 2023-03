Respetaré nueva tarifa de transporte que resulte tras sesión del Consejo Consultivo: Salcido

Francisco Salcido Lozoya, secretario general de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes de Chihuahua, detalló que sesión del Consejo Consultivo de Transporte, se reprogramó para la siguiente semana, por cuestiones de agenda del Gobierno del Estado, y se declaró respetuoso de la cifra que emane de la reunión, donde se prevé se analice la nueva tarifa del transporte urbano en la ciudad de Chihuahua.

“De manera inesperada nos dijeron que la sesión se iba a posponer para la próxima semana, algunas ocupaciones del secretario general de Gobierno, creo que motivaron este cambio de fecha; pero no es nada para alarmarse. La realidad, es que ya tenemos más de un año viendo el asunto de la tarifa y de la reunión del Consejo Consultivo de Transporte. El hecho que lo pospongan una o dos semanas no es alarmante; hay que seguir trabajando para lograr el objetivo que tenemos con la gobernadora de mejorar el transporte, de que haya más unidades nuevas, y que el usuario pueda recibir un servicio digno, seguro y constante”, afirmó Francisco Salcido.

Al servicio de transporte en la ciudad de Chihuahua añadió que se trabaja en que las personas usuarias, tengan la certeza de que las rutas de camiones pasen por donde se requiere que lo hagan, y que no tenga problemas de que las rutas se corten en la mitad del camino, y que eso es en lo fundamental en lo que tienen que estar trabajando.

Aclaró que aún no hay una tarifa oficial, sino que la tendría que definir el Consejo Consultivo de Transporte, sin embargo, mencionó que espera que se tenga en consideración tanto la economía del usuario, como el precio del diésel, de los consumibles, de los incrementos salariales, como el sueldo de los choferes en los últimos siete años que no se ha registrado un aumento en la tarifa.

En Chihuahua se prevé un aumento en el transporte público donde se habla que la tarifa rondaría entre los 12 y 14 pesos / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Sobre todo el tema del precio del diésel, de las llantas, las balatas, los aceites. Porque mucha gente cree que el cambio de aceite de un camión es como el carro de su casa, pero aquí hay que cambiarlo cada mes, también las balatas. Las llantas igualmente se truenan y se cambian de manera muy rápida. Los consumibles cambian de manera constante”, expresó.

Refirió que en una consulta directa con los usuarios del transporte público, le expresaron que no hay oposición a que se incremente la tarifa, pero sí le piden que haya más camiones para que pasen por las diferentes paradas del camión y no los dejen tirados, porque hay ocasiones en que esperan hasta una hora para poder abordar una unidad.

Añadió que por parte de la gobernadora Maru Campos, debe ser más enfática en dar las instrucciones al sub secretario de Transporte, que se dedique hacer su trabajo.

“En siete años, ¿cuánto ha crecido la ciudad? Hay rutas que tienen que modificarse, tienen que haber cambios y eso es lo que le corresponde a la Sub Secretaría de Transporte, y creo que no lo están haciendo. Creo que la gobernadora no tiene la claridad, porque no le han dicho, que muchas rutas de la ciudad tienen que actualizarse. Muchas rutas ya están obsoletas y tenemos que buscar cómo eficientamos el servicio para que el usuario sepa que si se establece un horario para que pase el camión, así pase”, señaló Salcido Lozoya.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Adelantó que ya se están buscando nuevas unidades, en camiones cuyo rendimiento y suministro de refacciones y consumibles sea el adecuado. Además, de que se han incorporado unidades de menor capacidad, de acuerdo a la ruta que cubren, que son de 32 asientos, y no de 42, como los que se utilizan convencionalmente.

“Hay muchas cosas que podrían mejorarse sin tener que estar esperando a los camiones nuevos; nada más que se ponga las pilas el sub secretario de Transporte. Se está diversificando la visión del transporte, creo que la gobernadora ha sido muy clara que hay que hacer el esfuerzo por mejorar y los transportistas estamos asumiendo el llamado de la gobernadora para mejorar de manera mediata e inmediata el transporte público en la ciudad”, afirmó.

Para finalizar, Francisco Salcido Lozoya aseveró estar en la disponibilidad para hacer lo necesario para que los usuarios reciban un transporte digno, que mejore las condiciones del transporte; y pidió que ayuden al sistema utilizándolo.

“Necesitamos subir el número de usuarios, porque estamos muy bajos. Estamos en un 10 a un 8% de usuarios, lo que es muy bajo respecto a la media nacional, que está en el 25%; y que también, exista comprensión de los incrementos que ha habido en todo, y que es necesario e indispensable para poder seguir dando el servicio, incrementar la tarifa”, concluyó.