Responde Mario Mata a Bertha Caraveo “Somos pares”

El diputado federal Mario Mata Carrasco respondió a la publicación en Twitter de la senadora Bertha Caraveo Camarena, quien lo acusó de violencia política de género, por señalarle que ella no había escrito la editorial en la que lo acusa de robar agua del estado de Chihuahua, argumentando que “Somos pares, no es que ella sea mujer, o yo sea hombre; somos pares”, expresó Mario Mata.

Agrego que tanto él como la senadora Caraveo, ambos son legisladores, y dijo que en el último de los casos, Bertha Caraveo es senadora y él diputado, por lo que quien se debería sentir ofendido y atacado, es él.

“Ella me acusa falsamente de tener mala ortografía, yo no escribí el cartel. Me acusa de robo, y lo reitera en el Twitter, me acusa de hacer gestiones para la Heineken, cosa que yo no hice. Solamente reitero que son falsos sus argumentos, además, el texto íntegro yo lo tengo, y lo escribió otra fuente. Ella solo lo está copiando, y somos pares, aquí no se vale que ella apele que es mujer”, aseveró el legislador por Acción Nacional.

Además, reiteró el reto de que si comprueba que es cierta alguno de sus señalamientos publicados en una columna editorial, Mario Mata, renunciaría a la diputación federal, y agregó, que espera debatir –como se lo propuso- de las acciones que le atribuye respecto al robo de agua en Chihuahua.

Y cuestionó: “¿Ella puede acusarme falsamente de lo que guste? Y luego, ¿dice que es violencia de género? Entonces, para que se mete a decirme. Me dijo hipócrita, es un insulto, ella me insulta, me acusa, y a la primera respuesta, se tira al piso. Somos pares, y estoy dispuesto a cuando guste, a un debate. Reitero el reto, si es cierto lo que ella dice, yo renuncio. No se vale que ahora recurra a su género para evadir un debate con argumentos”.

Para finalizar, Mata Carrasco subrayó que su intención nunca fue la de agredir a las mujeres ni ejercer tipo alguno de violencia de género.

“Pido una disculpa a todas las mujeres si alguna de mis expresiones se puede entender como una agresión hacia a ellas, pero no era la intención. Este es un debate en que dos legisladores con una ideología muy diferente, lo que nos pone a la par. En ningún momento mencioné que los errores de su escrito, eran por su condición de mujer”, concluyó.