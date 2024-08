Responde Morena a señalamientos del PRI; insiste en que le corresponden más curules

Luego de los señalamientos efectuados por el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, respecto a la asignación de las diputaciones plurinominales, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, respondió a eso comentarios sosteniendo que a su partido le corresponden más curules.

Estrada Sotelo recordó que el reparto de las plurinominales no solo se hace por rondas, sino que en la Constitución federal se encuentra el fundamento de la sobre y sub representación y es ahí donde entran las llamadas compensaciones. Tomando en cuenta eso, aseguró que le tocaban tres compensaciones en lugar de dos, mientras que al PRI le correspondía una, pero les dieron dos.

Te puede interesar: Asigna IEE diputaciones plurinominales; así queda conformado el Congreso del Estado

“¿De qué se queja la dirigencia del Revolucionario Institucional? No lo sé. Si a alguien trató bien el Instituto Estatal Electoral fue al PRI y al PAN”, sentenció recalcando que al Revolucionario Institucional no le correspondía más que cuatro plurinominales, mientras que el PAN no debió acceder a ninguno.

Fue por ello que sugirió a los priistas que “mínimo sean agradecidos” ante la benevolencia con la que los trató el organismo electoral con la distribución de las curules plurinominales; “la verdad es que los trataron muy bien, les dieron un trato que no nos dieron a Morena ni a MC”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Y es que volvió a comentar que a ambas fuerzas políticas las dejaron subrepresentadas con un siete por ciento, lo cual propició que ambas impugnaran ante la Sala Regional Guadalajara, de quien esperan que resuelva en los siguientes días.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Convencido de que ellos están basando su análisis en lo que mandata la ley, consideró que incluso el PRI está en riesgo de perder su quinto diputado una vez que Sala Regional resuelva ese asunto respecto al cual dijo que habrá dos posibilidades.

Chihuahua Acusa Movimiento Ciudadano al IEE de quitarle espacios en Congreso del Estado

La primera de ellas es que al PRI le quiten una curul y se queden con cuatro en total, o que al PAN le resten la única plurinominal, por lo que, a su parecer, fue una decisión errónea el que hayan impugnado, pues les saldrá contraproducente.

Concluyó detallando que este miércoles Sala Guadalajara reencausó todos los recursos y los envió al Tribunal Estatal Electoral, quien cuenta con cuatro días a partir de este viernes para resolver. En caso de que alguien no esté de acuerdo con esa nueva sentencia podrá impugnar nuevamente ante la Sala Regional quien tendrá hasta el 31 de agosto para resolver.