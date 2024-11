Responden militantes de Morena al llamado de unidad y fortalecimiento del partido

Las y los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, concluyeron respecto a la Asamblea Informativa celebrada en la ciudad de Chihuahua y que fue presidida por la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, que responden al llamado a la unidad, desde la pluralidad que caracteriza al movimiento-partido, y que queda pendiente la tarea de afiliación y credencialización de las y los chihuahuenses.

Andrea Chávez Treviño, senadora por el estado de Chihuahua, destacó que una vez más queda de manifiesto que Chihuahua está listo para transformarse. “En 2027 le vamos a regalar a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo -en reciprocidad al gran amor que nos ha dado a nuestra entidad-, una enorme y contundente victoria en el estado de Chihuahua. Satisfechos, contentos y con mucha tarea por hacer”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, Heraclio ‘Yacko’ Rodríguez, ex diputado federal por Chihuahua, manifestó que ojála que la asamblea estatal de Morena, con la llegada de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde, sirva para que sea el preámbulo de las soluciones de muchos problemas que se viven en Chihuahua. “Que dejemos los conflictos internos y sociales a un lado, y que pueda haber una mayor atención de la federación a los problemas por los que atraviesa el estado. Especialmente dos problemas que son graves: la atención a la infraestructura pública del estado, a las presas, a las carreteras. Y por otra parte, la sequía que está afectando a la agricultura, ganadería, fruticultura, y eso está reflejándose en unos niveles de pobreza muy alarmantes. Espero que nuestra presidenta lleve el mensaje desde Chihuahua al centro del país, de la necesidad de atender todos estos problemas, a través de los organismos del Gobierno Federal. Si no hay un acercamiento en el estado, porque en este pleito interno del Gobierno Federal contra el Gobierno del Estado, los únicos que hemos perdido somos los chihuahuenses. Esperemos que el Gobierno Federal entre en la sensatez y pueda atendernos”, manifestó.

Benjamín Carrera, exdiputado local de Chihuahua | Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Así mismo, Benjamín Carrera, exdiputado local de Chihuahua, afirmó que el evento se desbordó, eso habla de que cada vez Morena está creciendo mucho más. “Cada vez, en la calle se escucha como un retumbar que va a ganar la gubernatura. Es un llamado a la unidad, lo que celebro y apoyo, y trabajaré para ello. Se informó que vamos a afiliar a 270 mil chihuahuenses y lo vamos a lograr”, dijo. También se pronunció sobre los militantes que apoyaban a distintos aspirantes a la gubernatura del 2027, de lo que mencionó que es parte del derecho de la libertad de expresión. “Soy enemigo del pensamiento único, porque eso no sirve para nada, y lo que se escucha que gritan, es el derecho de libertad de expresión, en otros partidos no funciona, porque no son democráticos, pero aquí sí. Estamos satisfechos y contentos, pero vamos salir unidos, porque tenemos la gran obligación de ganar la gubernatura”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Elena Rojo, regidora en el Cabildo de Chihuahua capital | Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Elena Rojo, regidora en el Cabildo de Chihuahua Capital calificó el mensaje de Luisa María Alcalde como palabras de unidad y de no adelantos. “Un discurso de una mujer de izquierda y eso es muy esperanzador. Vienen nuevos tiempos, una nueva época con la llegada de la doctora Claudia y el relevo generacional dentro del partido. Personas de principios, personas de militancia probada dentro de la izquierda. Lo que se tenía que hacer como movimiento de abrir todas las puertas, se hizo, siguen abiertas, pero por supuesto, que atendiendo estos nuevos tiempos, y eso marca una gran diferencia. El hecho de haber firmado los 100 Compromisos Morenistas y el Decálogos de las autoridades de Morena, nos compromete a todas y a todos a que continue este segundo piso de la Cuarta Transformación, por el camino que la gente eligió, el pueblo sí sabe qué eligió, falta que lo escuchemos y no le fallemos”, finalizó.