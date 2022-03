Resuelve juez que FGR no debe investigar caso Aras

El Juez de Distrito del Décimo séptimo circuito, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR), no tenía la obligación de investigar a la empresa Aras Investment Business Group, ya que aseguró que la Fiscalía General del Estado, se encontraba realizando las diligencias correspondientes.

Ayer se celebró la audiencia en donde las partes expusieron sus motivos por el cual debía la FGR investigar o no a la empresa Aras, toda vez que los afectados consideran que estos hechos son constitutivos a delitos del fuero federal por haber captado recurso público sin tener autorización correspondiente.

"No dejaron argumentar el motivo del cual, la FGR debía integrarse a la indagatoria, argumentando que no entendía, el juez a quien le hice saber que era un juez de control, hizo su resolución sin esperar a que terminará mi exposición y tajantemente dijo estar a favor de la Fiscalía, porque la Fiscalía del Estado ya conocía y ya estaba investigando, por lo cual no había violación alguna" comentó el abogado Mariano Cordero.

De acuerdo a la visión del juez, todas las peticiones que se hicieron en el amparo, ya se estaba dando cumplimiento por parte de la FGE, en el sentido que ya estaban investigando a la empresa y no era necesario que declinaran la investigación a la FGR.