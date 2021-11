Reta Mario Mata a Bertha Caraveo a comprobar sus señalamientos

El diputado federal por Chihuahua, Mario Mata Carrasco, calificó como mentiras los señalamientos que hizo la senadora Bertha Caraveo Camarena, que hizo en su columna publicada en El Heraldo de Chihuahua, y la reto a demostrar que eran ciertos; dijo que de lograrlo, renunciaría a su cargo en la diputación, y tomaría protesta su suplente.

“Veo que quien le escribió el artículo, (definitivamente ella no lo pudo haber escrito, dado que no cuenta ni con los conocimientos, ni con la capacidad para redactar algo como eso), desconoce totalmente, y es un gran error, porque está mintiendo sabiendo que está mintiendo. Es una sarta de mentiras. Por este medio, la reto a que si es cierto lo que ella dice, yo renuncio y que tome protesta mi suplente, renuncio a la diputación. No le voy a pedir que ella renuncie, porque ni siquiera ejerce ni nada. Con una disculpa pública es suficiente, porque como senadora no ha ejercido nada”, afirmó Mario Mata.

En ese sentido dijo que le gustaría mucho saber si alguna vez ha subido a tribuna, si ha hecho alguna gestión, si ha tenido algún punto de acuerdo, una iniciativa de ley; y sostuvo que su desempeño como senadora, es el papel más gris que ha tenido el estado de Chihuahua en una senaduría.

No obstante dijo que la sigue respetando, pero que no le puede permitir que le ofenda con mentiras; y añadió que no tiene ni una sola referencia de un desempeño tan malo como el de Bertha Caraveo Camarena.

“Me da gusto saber que existe Bertha Caraveo, que sigue como senadora, o que algún día, tomó protesta como senadora, porque hasta la fecha, solamente tenía una sola referencia de ella, cuando firmó el acuerdo del señor Américo Villarreal, para que le quitaran a Chihuahua mil 100 millones de metros cúbicos de agua. Creo que la señora tiene familiares o es de origen tamaulipeca, porque lo firmó a favor. Incluso declaró que debíamos compartir el agua con ‘nuestros hermanos de Tamaulipas’, y no fue muy bien recibido su comentario por parte de los agricultores y la gente de Chihuahua. Esa es mi primera impresión”, compartió.

En ese sentido, expresó que le va a aplicar el viejo adagio, de que ‘no hay que atribuirle a la maldad, lo que la ignorancia puede explicar fácilmente’.

El diputado Mata manifestó que la senadora por Morena no conoce la realidad de Chihuahua, y que el escrito en el que usa su firma está muy escrito, en el que hasta las comas le escribieron.

“Ella ni lo escribió, ni lo leyó, ni lo entiende, no tiene el más mínimo conocimiento de lo que dice. La reto a que debatamos lo que escribe, a ver, si por lo menos nos puede explicar lo que quiso decir. Por lo que leo son puras incongruencias totales con la realidad que vivimos en Chihuahua. Habla que autoricé un fraccionamiento, que nos robamos millones de metros cúbicos, la verdad, no le hallé ni pies ni cabeza a ese escrito. El debate puede ser público, privado, como ella lo desee; podemos debatir un tema de profundidad, por ejemplo, la falta de agua en Chihuahua, la falta de gobernanza, los expedientes atrasados en Conagua, la falta de atención, la disminución al subsidio agrícola e hidro agrícola, la falta de apoyo al campo, que son cosas que ella debería de saber y atender siendo nuestra representante del pacto federal, debería saber la problemática en Chihuahua para exigirle a la federación la falta de atención a nuestro estado, y el abandono en que tienen a nuestro estado”, argumentó Mario Mata.

Para finalizar, dijo que Bertha Caraveo vive en una realidad alterna o diferente de la que viven los chihuahuenses, quienes deben enfrentar problemáticas como la falta de recursos para la agricultura, la actividad pecuaria, la infraestructura hidro agrícola, y la infraestructura hospitalaria.

“No hay medicamentos, no hay quimios. Creo que ella vive a una realidad alterna o diferente a la que vivimos los chihuahuenses”, finalizó.