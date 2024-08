Retiran del orden del día dictamen para modificar Ley de Fiscalización

Por unanimidad, la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó retirar del orden del día el dictamen respecto a la reforma planteada a la Ley de Fiscalización para modificar el periodo de mandato del titular de la Auditoría Superior del Estado.

En el marco del Decimosexto y último Periodo Extraordinario de la actual legislatura, Omar Bazán Flores solicitó a la presidencia del Congreso local retirar este asunto, el cual fue enviado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la que es encargado.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Pese a que en su solicitud no precisó los motivos por los cuales hizo esa sugerencia, los diputados de las diferentes fuerzas parlamentarias respaldaron la misma, por lo que no se sometió a votación ese proyecto y se quedará pendiente para la siguiente legislatura.

En rueda de prensa previo a este acontecimiento, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, precisó que su inconformidad con ese dictamen era el artículo transitorio que le otorgaba la reelección automática al actual auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Pero, al mismo, tiempo advertía que acompañarían en la decisión que se iba a tomar, sin detallar que sería el retiro del asunto de la sesión, por lo que no se votaría. Estrada Sotelo aprovechó igualmente para aclarar que no están en contra de la labor efectuada hasta el momento por el auditor, pero consideran que no se deben limitar los derechos a las demás personas para ocupar ese cargo.

Entre los lineamientos que se contemplaban en el dictamen se encentra ampliar a ocho años el mandato del titular de la ASE, así como otorgarle fuero al igual que los demás integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, y permitir la reelección en una sola ocasión.

Foto: Oracio Chávez / El Heraldo de Chihuahua

Al ser esta la última sesión de esta legislatura se desconoce hasta cuándo se prolongue la votación de este proyecto y si se efectuarán algunos cambios en el dictamen respecto a la manera en la que se elegirá al próximo encargado o si se esperarán a que Acosta Félix concluya su periodo.









