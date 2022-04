Retiran del turno nocturno a 25 oficiales de vialidad tras denuncias de agresión sexual

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que 25 elementos de la Policía Vial, fueron retirados del turno nocturno y se enviaron a trabajos administrativas en donde no tengan contacto con la ciudadanía, lo anterior debido a las dos denuncias que se han interpuesto, por presuntas agresiones sexuales en contra de conductoras que han sido detenida en el turno nocturno.

Chihuahua Realizarán marcha feminista frente a Vialidad por denuncias de violación

“Las investigaciones siguen, nosotros hemos sido muy respetuosos de la parte de la investigación criminal, sin embargo, y ante los datos de las denuncias públicas que se han hecho, nosotros hemos tomado una serie de medidas al respecto; debo informar que de ese turno hemos retirado a 25 elementos de la Policía Vial, de estar realizando funciones operativas, hacia labores administrativas”, detalló el mando policial.

En este sentido explicó que dado que aún no se tiene fundamento especifico e identificación clara del o los probables responsables del hecho que se denuncia, fue el motivo por el que los 25 elementos fueron designados a áreas exclusivamente administrativas donde no tienen contacto con la operatividad y, por ende, no tienen contacto con la ciudadanía.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Loya Chávez, detalló que, tras las denuncias, se determinó sacar de los patrullajes a los agentes que estuvieron operando en el turno nocturno, en el sector en donde se realizaron las presuntas agresiones sexuales, esto con el fin de esclarecer más rápido la situación y determinar quién o quiénes son los responsables de sobre las acusaciones de que han sido señalados.

Agregó que en caso de que se comprueben las agresiones y se identifiquen a los agentes, no sólo se les cesará de su cargo, sino que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que enfrenten sus acciones.

Gilberto Loya Chávez, hizo énfasis en que en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no se van a tolerar acciones que vayan en contra de la ciudadanía ni de los reglamentos ni las leyes vigentes en el estado de Chihuahua y en el país.