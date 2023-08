Retiran Pino de más de 85 años en la Arquitos; vecinos inconformes

Vecinos de la colonia Arquitos inconformes debido a que retiraron un pino que tenía más de 85 años de antigüedad, justamente en los cruces Ignacio Allende Nueva y 28 de las inmediaciones de la colonia Arquitos, dónde moradores del sector se muestran inconformes debido al retiro del pino.

Los moradores del sector informaron que justamente en la esquina de los cruces en mención, anteriormente era una vivienda, misma que fue vendida y demolida donde semanas después empezaron la construcción de una tienda Oxxo, desafortunadamente el pino de aproximadamente 25 metros de altura fue retirado a que el letrero de Oxxo no se distinguía hacia la ciudadanía.

Los quejosos relataron que habían tenido un diálogo con los encargados de la construcción para que el pino no fuera retirado por su antigüedad por más de 85 años, totalmente enojados informaron que era un pino que daba vida y sombra a todos los vecinos del sector y desafortunadamente fue podado y retirado desde la raíz.

Foto: Pedro Córdova | El Heraldo de Chihuahua

Una de las quejosas de nombre Connie Esparza compartió información "yo misma fui a tener una plática en sana paz con los encargados de la construcción y me dieron su palabra de que el pino no iba a ser retirado, me dio mucho coraje porque en la madrugada empezaron a podar en su totalidad, duraron alrededor de 40 minutos para quitar oxígeno de nuestro sector".

En días pasados se reunieron alrededor de 15 vecinos de la zona para evitar el retiro de un pino que tenía aproximadamente más de 8 décadas, desafortunadamente para dicha constructora no les importó, hasta ahora los trabajadores de la construcción batallan para poder retirar el tronco bastante grueso que la misma raíz tiene una profundidad de aproximadamente 5 metros.