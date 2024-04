Reto principal en los debates es que candidatos respondan cuestionamientos: IEE

Los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral (IEE), subrayaron que “el reto principal en los debates es que los candidatos respondan a los cuestionamientos” emitidos por los moderadores de acuerdo a lo que envía la ciudadanía, por lo que se está trabajando en el formato a utilizar en los ejercicios locales.

Detallaron que pretenden realizar diez debates respecto a lo local, que será principalmente para los cargos de presidentes municipales. Empero, están haciendo igualmente la invitación a los diferentes entes de la sociedad a que igualmente realicen este tipo de ejercicios en los que la ciudadanía pueda escuchar y comparar las propuestas de los aspirantes a los cargos públicos.

Es así como esperan que, aunados a esos diez, organismos empresariales, instituciones educativas, medios de comunicación y demás sectores de la sociedad organicen los propios para impulsar el desarrollo de una mejor contienda electoral en la que precisó se busca garantizar más que el derecho de los candidatos, el de la ciudadanía a ejercer su voto de una manera mas informada y consciente.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En cuanto al formato que el instituto empleará para los debates, dijeron que esperan tenerlo aprobado el próximo lunes, pero están contemplando el que se ha utilizado en procesos anteriores, así como algunos de los que actualmente se están aplicando en otras entidades federativas.

Empero, precisaron que el tener “un buen formato” no garantiza que los candidatos se enfoquen en responder las preguntas y profundizar en sus propuestas a fin de que la ciudadanía las conozca.

“No hay formato alguno que nos asegure la calidad de un debate, si candidatas y candidatos no van dispuestos a debatir propuestas, no hay formato en el que nos podamos enfocar. Podemos incitar, podemos incluso conminar al inicio del evento a que respondan las preguntas, pero si no tienen la intención, no lo van a hacer”, explicaron.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Lo anterior, lo comentaron ante los resultados del primer debate presidencial que se realizó el pasado domingo en el que los candidatos evadieron la mayor parte del tiempo responder a las preguntas realizadas y por el contrario se atacaron entre sí.

Por otra parte, comentaron que igualmente para los debates locales se abrirá un micrositio en el que todas las personas mayores de 13 años podrán enviar las preguntas para los candidatos. Para ello, se dará a conocer mayor información más adelante.