Retoman análisis de iniciativas de ley sobre violencia vicaria en el Congreso del Estado

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado retomó este jueves el análisis en torno a las diferentes iniciativas que se tienen en relación al tema de la violencia vicaria, lo cual generó un profundo debate en el que se manifestaron diferentes opiniones y se aclaró que en lo penal no se puede avanzar todavía.

Por tal motivo, la reforma al Código Penal del Estado que contempla tipificar la violencia vicaria como delito, optaron por no validarla todavía, toda vez que esperarán la resolución que emitirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a reformas realizadas al respecto en otras entidades que fueron señaladas como inconstitucionales.

En contraparte, lo que sí acordaron dentro de la Comisión fue avanzar en la elaboración de un dictamen para avanzar en la reforma que se pretende hacer a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como convocar a foros con diferentes colectivos tanto de hombres como mujeres que son víctimas de estas acciones, así como a las autoridades procuradoras de justicia para poder abonar más lo que más adelante se elaborará en lo penal.

Cabe recordar que en octubre de 2023 esta Comisión había avalado la elaboración del dictamen en sentido positivo en la que se conjuntaban las cinco propuestas que pretenden modificar igualmente el Código Penal del Estado; sin embargo, dado lo acontecido a nivel nacional, optaron por dividir las propuestas y avanzar en lo que ya se tiene resultado a nivel nacional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Todo esto, con el objetivo de evitar legislar en lo penal cuando en lo federal se tienen dudas respecto a la manera en la que se está dictaminando en otras entidades y para no tener que volver a legislar al respecto al poco tiempo.

Durante el debate que se generó, los diputados Carlos Olson y Óscar Castrejón precisaron que se debe sobreponer el derecho que tienen los infantes a convivir con los padres, así como su bienestar, motivo por el cual no concordaron en su totalidad en lo acordado.

“Al niño no lo pueden dejar desprotegido de que no lo dejen convivir con su ascendencia paterna y ahí no exista nada”, externó Castrejón Rivas, mientras que Olson San Vicente recalcó que este es un tema superior de la niñez por lo que propuso extender los foros.

América García, una de las diputadas que presentó una de las iniciativas al respecto, solicitó que se atienda en la Comisión al colectivo Revolución Atenea que están haciendo los estudios pertinentes al respecto desde hace mucho tiempo. “Tenemos que apoyar porque ahorita ya hay niños separados de su madre, de su padre y viviendo en condiciones de violencia”.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

De esa manera, dejaron abierta la puerta para poder reformar más adelante en materia penal al respecto con las iniciativas que ya se tienen, pero contando con el respaldo de las autoridades federales a fin de que las modificaciones que se hagan sean eficientes.