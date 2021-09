Reúne festival por la defensa de los ríos y cerros de Chihuahua más de 500 personas

Luis Andrés Rivera Levario, coordinador del movimiento ambientalista Salvemos los Cerros de Chihuahua informó que el primer festival de colectivos a favor de la ecología en la ciudad, Por la Defensa de los Ríos y Cerros de Chihuahua ha reunido a más de mil personas en su primera edición, con una asistencia flotante en el momento de mayor concentración de hasta 500 personas, en las instalaciones del parque El Palomar.

Para el cierre de la doble jornada, se preparó un canje de material reciclable, para ser intercambiado por la donación de árboles para donar a la ciudadanía y apoyar acciones de reforestación de forma individual en la ciudad; además de dar continuidad a las presentaciones musicales de artistas y bandas locales como Abner Hernández, Miss Light, The New Flyers, Mediceos, Swisifo, Max Demian, Blyat, The Golden Hour, Hugo Vigil, The Ingrata Mexican Band, Los Ferries, Zebra, Nivola, Flizzy, y para terminar música electrónica.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Durante la tarde del viernes 24 y el transcurso del sábado 25, se realizó la recaudación de firmas para apoyar iniciativas de solicitud de protección de lugares de relevancia ecológica en el municipio de Chihuahua, como el Cerro Grande, el Cañón del Marro, y la Sierra del Mogote, en el tema de las montañas dentro del municipio que están siendo amenazadas por la creciente urbanización de la urbe.

Así mismo, los colectivos se han pronunciado por la protección del río Chuvíscar, afluente que dio origen a la ciudad de Chihuahua, y que han denunciado en repetidas ocasiones sobre la contaminación que recibe, sin que haya una respuesta concreta por parte de las autoridades para solucionar la situación.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El Festival por la Defensa de los Ríos y los Cerros de Chihuahua celebró su primera edición con la instalación de puestos de artesanías, alimentos y bazar, fortaleciendo los vínculos entre los colectivos que luchan por la calidad del medio ambiente en el municipio de Chihuahua, y nutriendo el ánimo fraternal entre sus integrantes.