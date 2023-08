Reutilizar libros no generará atraso en la educación de los niños: Alfredo Chávez

José Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso del Estado, aseveró que el utilizar libros de texto gratuitos de ciclos escolares anteriores no tendrá repercusiones ni generará un atraso en la educación de los estudiantes de educación básica.

Por el contrario, señaló que los nuevos tomos propuestos y distribuidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí generarán un atraso en la educación del país, lo cual provocará que se tengan niveles más bajos de aprendizaje además de los registrados posterior a la pandemia por Covid-19.

Y es que señaló que, de acuerdo con la UNICEF y otros organismos internacionales, la pandemia que se vivió anteriormente, ocasionó que se perdiera un año escolar; es decir, el aprendizaje esperado en ese tiempo no se tuvo a pesar de las tareas que se hicieron.

Por lo anterior, hizo un llamado a los docentes que se encuentran en las aulas a que se sumen a la exigencia de que no se distribuyan los nuevos tomos, ya que no están apegados a la una pedagogía clara, además de que recordó que no se contó con un proceso adecuado.

“Los maestros de Chihuahua son maestros que sacan adelante este Estado, son maestros modelo a nivel nacional”, fue lo externado por el panista hacia el magisterio a fin de que se sumen a la exigencia hacia el Gobierno Federal.

Por lo anterior, recalcó que el utilizar los libros de texto anteriores abonarán al aprendizaje de los alumnos toda vez que en esos sí se cuenta con lecciones hora clase, especialmente en materias como matemáticas y español, lo cual denunció, no cuentan los actuales.

El panista incluso comparó que lo que hizo la Cuarta Transformación con la educación fue lo mismo que lo que realizó con la salud, por lo que prevé un fracaso para la Nueva Escuela Mexicana igual que el que tuvo el INSABI, por lo que exigió a la Federación que dejen de imponer sus caprichos.

Concluyó destacando que ven dos cosas de fondo, uno, la realización del proceso alejado de todo rigor pedagógico y democrático; y dos, el que son “muy dañinos” motivo por el cual expresó que no pueden estar en las escuelas.