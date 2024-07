¿No has pagado tu revalidación vehicular? Cobra Hacienda multas por "extemporaneidad"

A pesar de que el año en curso aún no ha concluido y han pasado sólo tres meses desde el vencimiento del plazo para el pago de la revalidación vehicular, la Secretaría de Hacienda ha comenzado a imponer multas que superan el 196.6% del valor del adeudo por un retraso de 90 días. Esto se está convirtiendo en una problemática de pago para los ciudadanos que están enfrentando este nuevo concepto de adeudo vehicular.

Durante los primeros cuatro meses del año, el Gobierno del Estado inició una campaña de descuentos para la revalidación vehicular. Con el paso de los meses, el porcentaje de descuento fue disminuyendo, y a partir de mayo, el estímulo terminó. Sin embargo, para las personas que aún no han pagado este impuesto, la Secretaría de Hacienda está imponiendo una nueva infracción de 6 mil 583 pesos por "extemporaneidad".

Te puede interesar: Desabasto de placas para pickups en Delicias obliga a conductores a circular con cartoncillos

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Es decir, que aquellas personas (dependiendo el año del vehículo) que a partir de mayo adeudaban 2 mil 220 pesos, al mes de julio, ese adeudo paso a los 7 mil 859 pesos por concepto de recargos y por llamadas “multas por extemporaneidad 50 UMAS que incrementa el adeudo de forma considerable en un par de meses.

El propietario de un vehículo Chevy con matricula EFP980B modelo 2009, antes del mes de julio, adeudaba solo 2 mil 220 pesos por concepto de Derecho de Control Vehicular o conocido como revalidación vehicular, pero a partir del 9 de julio, los conceptos se agregaron por impuesto universitario, recargos, multas por extemporaneidad, derecho de control vehicular y nuevamente un cargo de impuesto universitario y contribución a la Cruz Roja.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El valor del costo del vehículo en el mercado, ronda los 40 mil pesos y actualmente el adeudo cubre el 20% del valor del vehículo, pues la elevada multa y el impuesto anual, cubren gran parte del valor del vehículo, que en menos de seis meses se triplico por instrucción de la autoridad estatal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Propietarios del vehículo, aseguran que es desproporcional la infracción que se aplicó por no haber podido cubrir la revalidación en los primeros cuatro meses del año, pero con la infracción complica aun más que la familia logre cubrir el 100% del costo de la infracción ya que se triplicó y representa por lo menos uno o dos meses de trabajo, para solventar los gastos del hogar y los adeudos que imponen por la falta de pago.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Foto: Gobierno del Estado

“Es muy lamentable que porque nos retrasamos un par de meses, aun no concluye el año, ya le debas tres meses más, ni los bancos con sus intereses tienen esa tasa tan elevada, son tres meses que no he cubierto el pago, no hablo de años que traigo en adeudos, es una injusticia y es un abuso lo que se esta tratando de cobrarme” comentó el propietario de la unidad.

Finanzas Crece 4.7 por ciento la venta de vehículos en México en el primer trimestre de 2024

Es de mencionar que a ser una Unidad de Medida y Actualización (UMA), su costo varia cada año, es decir que este año cada UMA, tiene un costo de 108.57 pesos y para el 2025, el costo tendría un incremento inflacionario que podría incrementar el costo de la multa que pueda superar los 7 mil pesos por vehículo.

Desde el año 2022 los diputados de Morena, han solicitado a las autoridades estatales que se desestimará el cobro de la multa por ser desproporcional y por tener un efecto meramente “recaudador” por lo cual se elaboraron tres iniciativas donde justificaron el motivo por el cual debía retirarse dicho cobro, pero al momento permanece y se sigue aplicando a la cuenta de diferentes propietarios de vehículos.