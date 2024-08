Revelan la lista de reos trasladados de Ciudad Juárez a Parral y Chihuahua

Informan la lista de reos del Cereso No.3 en Juárez que fueron trasladados durante la noche de este lunes a los Centros Penitenciarios de Aquiles Serdán y del Cereso No.4 en Parral. Fueron cambiados de lugar por motivos de seguridad tras registrarse una riña el pasado domingo que dejó como saldo al menos siete personas lesionadas.

Luego de que anoche, fueran trasladadas 76 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Cereso No. 3 en Ciudad Juárez a Chihuahua y Parral, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó la lista de personas que fueron cambiadas, así como sus respectivos Centros Penitenciarios.

PARRAL:

Juan Carlos O. C., José Natividad P. M., Hugo Mauricio G., José Humberto A. D., Humberto L. P., Martin John Q., Salvador R. V., Nelson Enrique G., Noé Román F., Orlando Bernabé S., Raúl Alberto V. C., William Alejandro V. V., Francisco Adrián R. A., Víctor Enrique V. R.- Parral, Raymundo Iván V. S. Y José Enrique M. H., Todos Ellos, Quienes Fueron Trasladados Al Cereso No.4 En Parral.

CHIHUAHUA:

Jesús Miguel S. G., José Ricardo M. M., Raúl B. R., José Luis C. S., Javier Arturo P., Hugo Héctor H. G., Luis Antonio G. G., Lorenzo Antonio C. D., Gerardo G. V., Cristian Rafael L. R., José Gustavo S. H., Marco Antonio H. N., Francisco M. T.

Asimismo, Gerardo S. O., Luis Rogelio S. A., Lorenzo G. L., Enrique T. R., Jorge Alejandro G. M., Gustavo Alonso R. S., Ramón Bernabé V. V., Juan Antonio I. F., Jairo Iván O. A., William Martin R. C., Héctor Manuel S. Q., Esteban Alonso R., Sergio Alexis L. V., Jorge Alberto P. M.

De Igual Manera, Alejandro P. R., Jesús Fernando A. M., Fernando Andrés F. B., José Alberto O. S., Miguel Ángel F. B., Sebastián Alonso R., Ramón Uriel C. J., Miguel Ángel B. M., Daniel C. O., Israel T. C., Genaro M. T., Carlos B. B., Jaime Alejandro M. C., Francisco C. V.

Moisés R. C., German M. M., Julián Ricardo C. G., Mario Alberto H. J., Juan Carlos T. M., Javier R. P., Arnulfo S. C., Brayan Michael P. S., Antonio Israel L. C., Manuel De Jesús L. E., Iván M. B., Aarón C. P., Isaac P. P., Carlos Alberto R. T., Jonathan Alfredo A. G., Edgar Daniel M. M., Rafael M. T., José Luis V. P. Y Sergio D. S.

Es de señalar que, dichas personas tuvieron que ser trasladadas a los diferentes Centros Penitenciarios, luego de que el pasado domingo se registrara una riña en el Cereso No.3 en Ciudad Juárez, para lo cual, fueron utilizados 35 elementos de seguridad.

