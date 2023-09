Revisiones exhaustivas en puente Guadalupe–Tornillo afectan las exportaciones

El presidente de la Industria Manufacturera de Exportación de Chihuahua, Index, Román Rivas Hong, señaló que se agudizan las afectaciones para el sector industrial por las restricciones en los puentes internacionales de ciudad Juárez, al imponer revisiones en el puente Guadalupe – Tornillo, que retrasa los tiempos de cruce de México a Estados Unidos.

“La afectación más fuerte de todas, es que todo está restringido, estamos teniendo una baja velocidad en los puertos que están abiertos, todavía no tenemos abiertos los puentes de Córdova; y los puentes de Zaragoza y de Tornillo, ahora le pusieron una revisión por la Policía del Estado. Las revisiones que está haciendo el estado al salir del puente, están parando el tráfico y eso les está pegando directamente a las compañías transportistas, y las que están con embarques urgentes, las manufactureras”, refirió.

Esta demora en el tráfico internacional, se suma a las complicaciones que ya se enfrentaban con el cierre del puente internacional Córdoba – Las Américas; y los retrasos por revisiones exhaustivas en el puente de Zaragoza.

En ese tema, señaló que hay muchas exportaciones, de las cuales, la gran mayoría son productos terminados que vienen del centro de la República, pero también hay materias primas que llegan a los puertos, por ejemplo, en Altamira y Manzanillo, que si éstos conectan con las vías férreas, tendrán una afectación.

“Es importante seguir gestionando con la autoridad, para que ellos, la autoridad federal sean quienes pongan los controles en el centro de la República, para evitar que todas estas personas se estén subiendo a los ferrocarriles. Es una situación patética que no se pueda, ni siquiera, controlar, y que traten de dar la responsabilidad a Ferromex”, afirmó Román Rivas.

El presidente de Index Chihuahua, previamente, había señalado las afectaciones que están impactando a la industria manufacturera, por la problemática de la migración, que ha ocasionado gastos extraordinarios, dentro de la dinámica de operación, que durante los días que ha avanzado el conflicto, estima que la cifra alcance miles de millones de dólares, por este rubro.

“Los efectos en pérdida, es del transporte extra que tengo que pagar, el tiempo extra que le tengo que pagar al operador de la unidad. Ahí sí estamos hablando de probablemente decenas de miles de dólares en costos extraordinarios; pero pérdidas en la parte del producto, en la parte de la importación y exportación no está habiendo un efecto mayor en el sector industria”, explicó Román Rivas.

Rivas Hong detalló que si bien, no hay un impacto directo de pérdida en el sector industrial; a menos de que un producto no llegue a tiempo a su destino; o a menos de que un producto no se importe a tiempo para poder ser manufacturado en México. En esos casos específicos sí puede haber afectación de miles de dólares a la industria, con la suma de tráileres y de producto que está cruzando de ida y vuelta. Aunque sí hay maneras de cruzar, pero obviamente es más tardado.