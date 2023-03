Riña en secundaria 3010: Detecta FGE reto de Whatsapp

El fiscal de distrito Zona Centro, Francisco Martínez Valle, dio a conocer que tienen identificado un reto que se comparte por medio de WhatsApp entre adolescentes, de momento se ha relacionado un caso derivado de este desafío; mismo que ocurrió el pasado martes en la Secundaria 3010.

La fiscalía ha recibido de momento solamente dos denuncias por agresiones entre estudiantes, esto por el ataque con tijeras que perpetró un joven contra su compañero en la Secundaria 3010 “Héroes ferrocarrileros” y otra por el caso de una riña en la Preparatoria de La Salle.

Al respecto del reto que circula por WhatsApp, el fiscal no especificó acerca del nombre del mismo o qué tanto alcance ha tenido. Sin embargo sí se tiene constancia de que existe y que incita a los jóvenes a generar alguna agresión o conflicto.

“Como que los invitan a generar ciertas lesiones o agresiones, por pena de ser considerados rajados o varias expresiones peyorativas en ese mismo contexto”, manifestó Martínez Valle.

El conflicto en la secundaria 3010, sería el único que la fiscalía tiene identificado como uno causado por la difusión del reto. Esto luego de que familiares de un menor afectado que resultó herido denunciaran el hecho. Al joven agresor en este caso se podrán formular cargos por lesiones.

Así mismo, otra denuncia se presentó luego de un ataque registrado igualmente con tijeras de un compañero a otro, presuntamente luego de que el atacante explotara ante un caso de acoso desde hace años y donde La Preparatoria de La Salle intervino hasta que fue muy tarde.

En el caso de La Salle, no se consideraron graves las lesiones y no presentarán consecuencias médico legales, toda vez que no ponen en peligro la vida de la víctima.

En ese mismo sentido, el fiscal también apuntó hacia la colaboración que ya se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Educación y Deporte para trabajar en la prevención de incidentes y concientizar a los estudiantes de los riesgos y consecuencias en las que pueden incurrir al participar de estos hechos.

El pasado martes 21 de marzo, se reportó a los número de emergencia un ataque con tijeras de parte de un estudiante contra su compañero en la escuela secundaria 3010 en la colonia Junta de los Ríos a la altura de las calles Río Lerma y Río Sacramento. Uno de los menores resultó con una lesión en la cabeza.

Desde febrero, se han documentado y surgido al menos diez casos de agresiones o acoso en distintos planteles educativos de Chihuahua.