Rinde diputado Mario Vázquez su primer informe en la Plaza de Armas

Esta tarde en la Plaza de Armas el coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles presentó su primer informe de actividades legislativas, donde estuvo acompañado de autoridades estatales, municipales y legisladores público en general.

En su mensaje, el legislador expresó que es un honor presentar los resultados del trabajo que los chihuahuenses del Distrito 16 le encargaron hace ya un año, pero sobre todo con la convicción de rendir cuentas, centrado en escuchar y buscar soluciones para lo que la comunidad chihuahuense ha expresado.

“La política me ha enseñado que es el camino para buscar una mejor calidad de vida para todas y todos, que el servicio público es una vocación y que la honestidad es el timón con el que debe llevarse este barco a buen puerto”.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Detalló que al inicio de la legislatura tuvo el honor de ser presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, y la fortuna de tomar protesta a la gobernadora Maru Campos en el hecho histórico de ser la primera mujer en gobernar Chihuahua.

Destacó que se aprobó después de muchos años un presupuesto balanceado con los ingresos esperados, para así empezar a superar la situación de crisis y endeudamiento con la que las pasadas administraciones pasadas dejaron a la entidad.

Asimismo se sacaron adelante las iniciativas de nuevo gobierno para organizar el trabajo administrativo.

“Durante este primer año presenté 172 iniciativas, tanto en lo particular como en conjunto a las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN, trabajo legislativo que desarrollé respondiendo a situaciones que nos duelen como sociedad, que nos preocupan y nos ocupan, pero más allá de repetir lo que ya han escuchado en el material audiovisual, quiero comentarles algunos casos que me han marcado y me han impulsado a buscar soluciones”, resaltó.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Añadió Vázquez Robles que la violencia es un lastre que vulnera la comunidad y por ello se debe trabajar desde el hogar, que es el núcleo de las familias para educar y fomentar el respeto al otro, la dignidad de la persona humana ante ello, dijo que presentó una iniciativa para tipificar la violencia.

Además indicó que la familia es el elemento natural y esencial de la sociedad, su desarrollo y protección es una prioridad para todas y todos. Cuidar el patrimonio de las familias ha sido importante, por ello no se puede permitir que casos como el de Aras dañe lo que con años de esfuerzo han construido las y los chihuahuenses, por lo cual presentó la iniciativa para endurecer las penas en contra de aquellas personas que cometan delito de fraude y sean castigados hasta con 20 años de cárcel y sin derecho a perdón.

“La voz ciudadana debe ser escuchada y tomada en cuenta, por eso la primera iniciativa que presenté como diputado fue la creación del Buzón Legislativo Ciudadano, con lo que la población ahora puede emitir sus opiniones y aportaciones sobre las iniciativas presentadas, ello a través de la página web del Congreso del Estado”, mencionó.

“Estar presente en las colonias fue una de las constantes peticiones que escuché de la ciudadanía durante mi campaña el año pasado. Convencido de que la cercanía es indispensable, con el programa Diputado Contigo, visité de forma permanente las diversas colonias del distrito 16, en donde semana tras semana me reuní con vecinas y vecinos”, abundó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Gracias a la atención del gobierno estatal, municipal y del Congreso del Estado, fue posible resolver 546 peticiones que se derivaron de las visitas, gestiones diversas relacionadas con alumbrado público, calles, parques y seguridad pública, afirmó.

Refirió que la dignidad de las personas, con sueños y aspiraciones, por los cuales luchamos sin claudicar, la construcción del bien común para el desarrollo armónico de las personas, nuestras familias y comunidades, respetando el medio ambiente y los derechos humanos y con solidaridad que es el rostro social, para la protección de los más desfavorecidos.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

“Como representantes de la población es necesario buscar siempre el “cómo sí”, coordinando esfuerzos para dar soluciones y no pretextos. En ello agradezco a mis compañeros de bancada por su gran apoyo para sacar adelante los temas que más importan a los chihuahuenses y agradezco a la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, cuyos liderazgos ha permitido la apertura tanto del gobierno estatal como del municipio para resolver las necesidades que los ciudadanos nos confían”, resaltó.

Cabe mencionar que en el evento estuvo presente el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, Karina Olivas, presidenta del DIF Municipal, el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno en representación de la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, el dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete y sus compañeros legisladores.