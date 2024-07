Rinden honores en su última despedida al Jefe de Escoltas Hilario "El Cholo" Domínguez

Con profunda pena, en un ambiente de respeto y dolor, la familia, amigos, policías estatales y municipales, funcionarios y personas allegadas que conocieron al policía primero Hilario Domínguez Mendoza, expresaron sus respetos y dieron el último adiós a quien se supo ganar los corazones de propios y extraños, fue ejemplo de honestidad y amor a la corporación a la que sirvió durante más de 27 años, y que deja una honda huella en su partida hacia la Casa del Padre.

La ceremonia se celebró en el patio sur de la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, durante la primera de esta tarde de domingo 7 de julio de 2024. El lugar estaba lleno, con policías uniformados, otros francos con riguroso luto, familiares civiles, amigos, incluso, infantes.

“Hoy estamos de luto, porque hemos perdido físicamente a Hilario, "El Cholo". Un hombre que sirvió a la comunidad durante más de 27 años de servicio. Con la característica que emprende esta Policía Municipal. No existen palabras para brindar aliento en estos momentos, a quienes lo amaban, a sus seres queridos, a sus amigos, a sus colegas de trabajo. Nos consuela saber que Hilario fue un compañero y ser humano ejemplar: siempre dispuesto a servir a su comunidad. Estoy seguro que su familia y el amor por su trabajo eran sus principales motores, quienes lo apoyaron durante su carrera y lo impulsaron a continuar luchando hasta su último momento”, expresó el director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, Julio César Salas González, en el mensaje ante el féretro.

Julio Salas, agradeció a su esposa, a sus hijos por prestarlo a la corporación durante los 27 años de servicio, en el que la Policía fue su segundo hogar, donde dedicó tiempo y arriesgo su vida.

“Ustedes saben lo importante y querido que era "El Cholo" en esta Dirección de Seguridad Pública y en otras corporaciones. Les reitero todo el respaldo de un servidor y de esta corporación. Despidamos con mucho respeto, y honrando la vida de nuestro compañero y amigo, policía primero, Hilario Domínguez Mendoza, quien ha trascendido ya a un plano espiritual, pero que continuará presente en nuestros corazones”, afirmó Julio Salas.

Santos Vasconcelos Torres, subsecretario de la Guardia de Seguridad Especial, como otros oradores, llegó al pódium a brindar su mensaje con un nudo en la garganta, para despedirse de su gran amigo, en quien reconoció a un padre responsable, compañero leal y valiente servidor. Recordó que en el año 2016, comenzó junto a él una aventura de trabajo.

“Recuerdo que nuestra primera comisión fue designar a la escolta que iba a cuidar al nuevo director de la Policía Municipal, Gilberto Loya, en ese entonces. Tenía que elegir a alguien muy especial, que fuera ejemplar en su actuar, nunca dudé de que fuera Hilario, mejor conocido como "El Cholo". A las mejores personas las conocemos por su legado, por la huella que dejan en los demás. Hilario fue un hombre con legado, que en cada acción demostró su pasión por la justicia y un profundo sentido del deber. Como un policía ejemplar, protegió y sirvió a nuestra comunidad con honor y dedicación, pero además, con su habilidad y conocimiento, logró formar un gran equipo de trabajo que hoy en día, brinda la seguridad al secretario de Seguridad Pública del Estado. ¡Felicidades, Cholo!”, expresó.

Santos Vasconcelos, se dirigió a sus seres queridos, entre quienes se encontraban su esposa e hijos, en quienes dejó el legado de amor a la corporación, con uno de ellos quien sirve en las filas de la Policía Municipal de Chihuahua; por lo que el subsecretario de la Guardia de Seguridad Especial, aseveró que su legado siempre será recordado.

“Hilario, nos deja un vacío en nuestros corazones, pero también, un gran ejemplo de servicio y vocación. Su recuerdo vivirá en nuestras memorias, y en las historias que cada uno de nosotros nos tocó compartir con él. A sus compañeros, nos corresponde continuar con la labor, con el mismo valor y dedicación que él nos enseñó. Descansa en paz, amigo. Te recordaremos siempre”, dijo.

Los mensajes de la ceremonia, cerraron con el del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, quien después de unos momentos frente al micrófono, encontró la entereza para poder pronunciar sus palabras, que salieron desde el fondo de un corazón pesado por la pérdida de un gran amigo.

“Todavía no puedo creer que no estés aquí. Compartimos tantos momentos, risas, lágrimas, sueños, inclusive, muchos sueños. Siempre agradecido por tu lealtad y por tu amistad. A su familia, gracias por prestarlo. A Nora, como le decía de cariño; a sus hijos, muchas gracias. Estoy muy agradecido, con ustedes y con él. Fue un policía ejemplar, un verdadero protector de la comunidad. Tuve la oportunidad de conocerlo muy bien. Durante ocho años me acompañó como escolta, como amigo. Siempre me protegió a mí y a mi familia, "El Cholo", como lo conocíamos, siempre tenía algo muy bueno que decir, un buen consejo que dar, y hoy su ausencia nos deja un gran vacío. Gracias por ser el mejor amigo. Descansa en paz”, finalizó con la voz quebrada.

Luego Santos Vasconcelos Torres, realizó el último pase de lista, en el que repitió tres veces su nombre, al que todos los presentes respondieron con un fuerte ¡Presente!, al oír su nombre; y luego tres veces seguidas, para honrar su presencia, en esta ocasión en un ataúd, y con guardias de honor a sus costados.

Se escuchó el ulular de las sirenas de las unidades que se encontraban en el campo policial, y al término, se dispararon tiros de salva para honrar la amada memoria del compañero y amigo, pero sobre todo, al elemento ejemplar.

Como último acto, el comisario Julio César Salas González, y el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, entregaron unos presentes a su esposa e hijos, mientras que las personas que presenciaron el acto luctuoso, aplaudieron en respeto del policía fallecido.

“¡Ya no está Pájaro”!, se oyó al fondo de la explanada, nombre cariñoso con el que se referían a él sus familiares. Finalmente, la carroza entró por el pasillo central, y resguardó los restos del homenajeado policía para trasladarlo a su morada final. Descanse en paz, Hilario “El Cholo” Domínguez Mendoza.