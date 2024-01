Román Rivas entrega informe y cede batuta a René Espinoza a la cabeza de Index

Román Rivas Hong, dio a conocer su Informe de Actividades referentes al periodo 2021 – 2023, en el cual estuvo al frente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Chihuahua (Index), por lo que dejó de manifiesto los logros obtenidos durante este tiempo, además de ceder oficialmente la batuta al nuevo presidente de esta organización, René Espinoza.

“Me siento orgulloso de estos tres años y me siento orgulloso de mi equipo de trabajo, de mi consejo directivo, del personal de oficina que estuvieron ahí apoyando en todo momento las actividades que estuvimos realizando; siento que cumplí la misión y me voy satisfecho…ha sido muy digno para mí representar a la institución en estos tres años y ha sido un gran aprendizaje”, externó Rivas Hong.

Superando de manera exitosa la pandemia por COVID - 19, sentaron las bases para lograr fortalecer la economía de la entidad aumentando el número de los empleos formales en el Estado, cuestión que dijo muchas veces la sociedad no es consciente de lo que representa la labor que encabezan todo el sector manufacturero.

Recordó que al asumir el cargo se enfrentó a la pandemia que paralizó toda actividad en el mundo, por lo que una tarea fundamental en ese momento consistió en demostrar la importancia que tiene la industria manufacturera a fin de que les permitieran ampliar el número de trabajadores a fin de fortalecer la economía en un momento tan trascendental.

Hizo hincapié en que el lograr las negociaciones exitosas para salir adelante de esa etapa y lograr proyectos posteriores a ello fue posible gracias a que la asociación se abrió para colaborar con diferentes entes tanto gubernamentales como privados.

Como los principales logros obtenidos durante estos tres años mencionó la gobernanza y el decálogo implementando dentro del organismo, lo cual dijo es el cimiento para poder crecer de una manera sostenible y sustentable en el futuro, por lo que exhortó a los próximos Consejos Directivos a mantener siempre la continuidad del trabajo antecedido superando los logros de los demás presidentes.

Durante su informe abordó un poco sobre las características de cada uno de los puntos que están considerados dentro del decálogo que son el Fortalecimiento Interinstitucional, Gobernanza, Alianzas Estratégicas, Desarrollo Sustentable, Mujer Poder, Crecimiento IMMEX, Fortalecimiento Interno, Capacitación, Responsabilidad Social, e Innovación, Comunicación y Competitividad.

Se dijo igualmente orgulloso de haber logrado entregar en total funcionamiento el Jardín de Niños Index ubicado en Praderas del Sur, en donde ya se educan a poco más de 200 infantes hijos de trabajadores del sector manufacturero, lo cual permite que estén al pendiente y más cercanos a sus hijos.

En cuanto a los logros exteriores, destacó la colaboración que sostuvo con diferentes asociaciones para poder superar diversas situaciones que “pusieron en jaque a la entidad” como lo fue le cierre de cruces fronterizos debido a la crisis migratoria que se presentó particularmente el año anterior. Precisó que el constante diálogo con las autoridades y las diferentes empresas fue la pieza clave para obtener una solución.

Posterior al informe, se hizo la toma de protesta oficial del nuevo Consejo Directivo Index para el periodo comprendido del 2024 al 2025, el cual estará a cargo de René Espinoza.