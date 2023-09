¡Saca esos muebles viejos! Estas son las colonias donde estará el destilichadero

El programa Destilichadero para acopiar y retirar basura de grandes dimensiones, acudirá durante la siguiente semana a las colonias al sur y norte de la ciudad de Chihuahua, entre las que destacan Arboledas, Colinas y Lomas del Sol; Camino del Valle, Lealtad, Mármol Viejo, Manuel Bernardo, Servidor Agrario, Ricardo Flores Magón, y Ampliación Universitaria.

Así lo informó el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que informó el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 4 al 9 de septiembre en 11 colonias de Chihuahua Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Foto: Gobierno Municipal

El programa de actividades iniciará el lunes 4 de septiembre, en las colonias: Arboledas, Colinas del Sol III y Lomas del Sol, para trabajar en el cuadrante: Av. Francisco Villa, Washington, Canguro, Del Faisán, Del Cisne, Cuervo, Del Fénix. El contenedor se colocará en la avenida Las Águilas y Quetzal.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El martes 5 de septiembre, estará en la colonia Camino del Valle I, en el cuadrante del fraccionamiento Camino del Valle etapa I, con la ubicación del contenedor en la avenida Paseos de los Pirineos (afuera del fraccionamiento). Luego, el miércoles 6 de septiembre, estará en las colonias Lealtad I y Lealtad Ampliación, para atender el cuadrante de la calle 57, Zubirán, Lateral Pacheco, Zona Cerril, con la ubicación del contenedor: Justiniani y C. 41 ½ (en la cancha Benito Juárez).

El jueves 7 de septiembre, en las colonias: Mármol Viejo y Manuel Bernardo, en el cuadrante de bulevar Fuentes Mares, Esmeralda, Vialidad Ch-P; para instalar el contenedor: C. Las Ranas (parque y canchas).

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Luego, el viernes 8 de septiembre, en las colonias Servidor Agrario y Ricardo Flores Magón, para atender el cuadrante de calle 15, Miguel Hidalgo, Periférico R. Almada, 5 de Mayo, con el contenedor en el Periférico R. Almada y Emiliano Zapata.

Finalmente, el sábado 9 de septiembre, en la colonia Ampliación Universitaria, con el cuadrante: C. 94, C. 90, Batalla de Nuevo Laredo, Eduardo Salcido. Con el contenedor en las calles Rómulo Alvelais y C. 90, junto al parque.