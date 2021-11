Salen a las calles grupos feministas; llegan a Palacio de Gobierno

Tras más de una hora del inicio de la marcha llega el contingente feminista al edificio de rectoría de la UACH, para dirigirse posteriormente a la Cruz de Clavos.

La marcha que comenzó a las 16:30 aproximadamente ha arribado a las afueras del Palacio de Gobierno a las 17:30, dirigiéndose al edificio de la UACH.





Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





En el camino han calmado con lemas como "Yo no soy delincuente, yo no soy criminal" y "Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta".

Aunque no se hicieron grafitis en el camino, en las tres estaciones del ViveBus se pegaron anuncios de presuntas acusaciones contra funcionarios de la UACh.





Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Además sobre la avenida Universidad también se pegaron dichas estampas, y se dio una pausa para declarar "Medios de comunicación al vender nuestros cuerpos no merecen el respeto de la sociedad".

Al llegar a la rectoría la han manchado de pintura blanca y morada, además han pegado los anuncios, aquí también hicieron declaraciones en contra de los maestros acusados de violencia sexual.





Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Exigieron al rector de la máxima casa de estudios Luis Alberto Fierro, hacer realidad la política de cero tolerancia a los presuntos acosadores, mencionaron entre estos a Luis B. y Pedro O.

Una vez llegando a la Cruz de Clavos una representante del colectivo “Niñas en resistencia”, además de entonar una canción sobre su causa.