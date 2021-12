Salen delincuentes por "puerta giratoria" en Zona Occidente

Fuera del riesgo de las comunidades donde existe una amplia presencia de grupos criminales, la Comisión Estatal de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Zona Occidente del estado, han enfrentado una serie de conflictos para el combate a estas agrupaciones con la misma FGR, quien ha puesto en libertad a por lo menos 27 personas que estaban relacionadas con grupos criminales.

De acuerdo con las puestas a disposición que ha realizado la propia Comisión Estatal, en los municipios de Madera, Cuauhtémoc, Bocoyna y Namiquipa, los agentes estatales al poner ante un ministerio público federal a los detenidos por portación de arma de fuego y narcóticos no le integran investigación y en 24 horas quedan en libertad.

Uno de los casos más recientes fue la captura de un hombre identificado como Noel P.P., en la comunidad de Creel, tras haber sido asegurado con armas de fuego, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, al ser sorprendido trasladando armas sin autorización oficial.

En por lo menos tres ocasiones esta persona ha sido detenida, la última de ellas el pasado 19 de diciembre de 2021, alrededor de las seis horas, ahora en el poblado de San Ignacio, municipio de Bocoyna, donde al igual que las ocasiones pasadas se encontraba portando armas de fuego e incluso en esta última detención desató una persecución sobre la zona serrana.

De acuerdo los registros de la corporación, el hombre entre sus detenciones dijo ser originario de Sinaloa, en otra ocasión de Creel y en una de sus capturas aceptó trabajar para el Cártel de Sinaloa, sin embargo, a pesar de toda la información y ser puesto a disposición, la FGR no inició una sola carpeta de investigación en su contra.

Lo anterior fue constatado luego de que incluso no ingresaran los datos, información, delito y características de Noel dentro de la Plataforma México, donde debería haber iniciado su registro, en cambio al parecer obtiene su libertad en cuestión de horas y regresa a sus actividades ilícitas hasta que vuelve ser detectado por los uniformados, y se genera un ciclo interminable.

Aunque en días pasados sí se inició la carpeta de investigación en contra de Francisco A.M. el Jaguar y José Dolores A.M. el Zorro, que son presuntos líderes criminales del grupo Gente Nueva del Jaguar, los supuestos integrantes de menor rango en varias ocasiones han quedado en libertad por no integrar las carpetas de investigación.

Entre la “puerta giratoria” que se ha generado a raíz de esta falta de participación de la FGR en el estado, también se encuentra la poca integración de investigaciones por el delito de delincuencia organizada, que en comparación a las miles de carpetas que genera el estado, la Federación sólo integra de 2 a 5 al año en la entidad, de acuerdo a los propios datos emitidos por la Unidad de Transparencia de esta corporación federal.

En la Zona Occidente es el lugar donde los agentes estatales, a la vuelta de los meses, vuelven a ubicar a los mismos delincuentes cometiendo las mismas acciones y al analizar los registros de la Plataforma México, donde deberían estar integradas las investigaciones no cuenta con una, a pesar de que fueron capturados por las autoridades del estado.