Salvan vidas e instruyen la pasión del servicio los reclutas de bomberos

Seis hombres y una mujer, integrantes del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua con una formación excepcional, son quienes se encargan de reclutar e instruir a las próximas generaciones de bomberos, quienes además de su formación inicial en la academia, cuentan con amplia experiencia y una currícula de conocimientos que los avala para guiar a aquellos que buscan integrarse a uno de los mejores cuerpos de bomberos, no sólo del estado, sino del país.

Gracias a la lealtad, valor y servicio hacia la corporación y al trabajo que realizan, tres valiosos distintivos que los caracterizan y que se plasman en sus insignias, Cinthia Fabiola Ramos Fonseca, licenciada en Educación Física; Sergio Caldera Chacón, licenciado en Periodismo; Manuel Eduardo Estrada Portillo, licenciado en Administración de Empresas; Víctor Escamilla Villalobos, ingeniero en Ecología; así como Marte Corona Villa, Aarón Gilberto Hernández Quintana y Julio César Vázquez Perea, todos licenciados en Criminología, se han ganado el título de instructores, otorgado a aquellos elementos con la preparación y disciplina suficientes para ser transmitidas a los nuevos bomberos, hombres y mujeres, que buscan formar parte de las filas de este imprescindible cuerpo de rescatistas de la ciudad.

Foto: Cortesía | Cuerpo de Bomberos del Municipio

Derivado de la última convocatoria, los siete instructores actualmente se encuentran aplicando exámenes físicos a los cientos de jóvenes que se han inscrito para el proceso de reclutamiento y selección, a fin de escoger a los mejores de los mejores, pues la tarea que desarrollarán no será fácil, requieren un compromiso total y un esfuerzo extraordinario por la comunidad a la que cuidarán.

De hecho, como parte de los acuerdos de colaboración y hermandad entre las ciudades de Chihuahua y Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, tres de ellos; Víctor, Manuel Eduardo y Julio César, tuvieron la oportunidad de cursar una academia de cinco meses en el departamento de Bomberos de aquella ciudad, gracias a la cual recibieron conocimientos de primer nivel sobre rescates en casos de accidentes automovilísticos, manejo de materiales y sustancias peligrosas, entre otros, que fueron replicados posteriormente a sus compañeros chihuahuenses.

Bombera de Academia Cinthia Fabiola Ramos Fonseca

“Tengo 31 años de edad y he estado en la corporación desde el año 2018. Gracias a mi carrera tengo la oportunidad de trabajar en la preparación física con los cadetes y quienes buscan ser bomberos. De la lista de trabajos que había tenido, ser bombera es el número uno y me siento orgullosa de pertenecer a esta corporación”.

Bombero de Academia Manuel Eduardo Estrada Portillo

“Tengo 33 años de edad y he estado en la corporación por nueve años. El suceso que más me ha marcado como bombero y como persona fue el Aeroshow, pues me tocó ser parte del equipo de atención del incidente, una experiencia realmente sorprendente. El poder formar servidores que den la vida por los demás es parte de los más significativo y gratificante de esta labor, pues les forja un carácter y una disciplina a la que no estaban acostumbrados”.

Bombero segundo Víctor Escamilla Villalobos

“Tengo 17 años en la corporación y seis años como instructor. Mis tres hijos y mi esposa se sienten orgullosos del trabajo que realizo y el cual realmente disfruto, por ello continuo aquí, sirviendo a la comunidad chihuahuense. Cada generación de nuevos cadetes representa un aprendizaje para mí y mis compañeros, pues cada nuevo elemento tiene un carácter, una personalidad, un modo diferente de ver las cosas, y eso en la mayoría de los casos nos ayuda a mejorar como personas y como empleados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal”.

