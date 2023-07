Sapisa, siempre comprometidos con la excelencia y el servicio

El trabajo constante de Humberto Pérez Baylón, director ejecutivo de SAPISA y presidente del Consejo Grupo Surtidora de Abrasivos y Productos Industriales, ha cosechado 45 años de una exitosa carrera comercial en el mundo de los abrasivos.

SAPISA se ha expandido a otros estados de la República Mexicana, construyendo un sólido prestigio dentro de la industria. El inicio de SAPISA se decidió cuando don Humberto Pérez trabajaba de almacenista y alguien le ofreció la distribución de abrasivos, al tiempo que inició sus estudios universitarios en 1978, desde entonces ha significado mucho esfuerzo para sostener productivamente el negocio y además, creciendo continuamente.

Durante estas cuatro décadas y media, SAPISA ha trabajado con muchas empresas, incursionando en nuevos mercados, como la industria maquiladora y con fuertes lazos comerciales con marcas icónicas locales como Aceros de Chihuahua. “Mi logro es el fruto de un intenso trabajo, no hay más”. En ese sentido, reconoció la invaluable contribución de todos y cada uno de los empleados, de quienes dijo viene la fortaleza del negocio, “uno puede tener muchos fierros, pero no se mueven si no tiene buenos empleados que lo apoyen”, afirmó. Humberto Pérez manifestó el orgullo que representa para él llegar a la celebración número 45 de SAPISA.

