Satisfacción, responsabilidad y valentía por ser policía municipal: agente

Uno de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Chihuahua, quien participó en la detención del presunto responsable del robo a la escuela primaria Nezahualcóyotl, el pasado 15 de febrero, compartió parte de su sentir al ser reconocido por su labor.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Para mi representa mucha satisfacción, responsabilidad y valentía”, describió el efectivo, al explicar que para él ser policía es ponerse el uniforme y salir todos los días a cuidar a las familias de Chihuahua capital.

Foto: Cortesía | DSPM

“El alcalde, el director de Seguridad Pública y los mandos están al pendiente de nosotros, les importa saber cómo nos sentimos todos los días”, puntualizó, destacando que existe confianza y comunicación directa con sus jefes; “nunca dejaron de estar en contacto con nosotros, es una satisfacción de sentirnos protegidos”.

“No es fácil, mi trabajo me demanda mucho tiempo; o le doy el tiempo a mis hijos que me necesitan o a la ciudadanía que también me necesita”, dijo al contar que fue una decisión complicada, pero que ha sobrellevado el ser padre soltero y policía, ya que sus hijos son su motor para salir adelante y para darles un ejemplo a seguir.