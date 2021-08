Se aprobó mecanismo de análisis, no escoltas a funcionarios: Bujanda

La diputada presidente de la comisión, Georgina Bujanda, explicó que el dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, no aprueba la asignación o no de escoltas a los ex funcionarios o funcionarios en activo, sino que se aprueba un mecanismo de análisis de riesgo, con el que la Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación, pueda determinar si el funcionario requiere verdaderamente o no, ese tipo de apoyos en materia de seguridad.

“El tema de los escoltas no debe ser un tema de privilegio, sino un tema que pueda ampliarse al personal en activo que pueda estar riesgo por motivos de su trabajo desempeñado en determinados cargos públicos; buscamos las mejores prácticas nacionales e internacionales”, explicó la legisladora.

Agregó que en caso de que el pleno del Congreso del Estado apruebe dicho dictamen, el gobernador Javier Corral, el fiscal César Peniche, y los secretarios Emilio García Ruiz y Fernando Mesta, deberán solicitar a la Fiscalía Especializada que elaboren ese análisis de riesgo que sean ellos quienes determinen si se les asignan o no a los escoltas.

En este sentido dijo que en caso de que el análisis de riesgo expone que sí se requieren mecanismos de seguridad, también se determinará la temporalidad, las condiciones en que dicha prestación deba darse, como las medidas, las condiciones y los bienes materiales que sean asignados; añadió que eso también dignifica a la figura de los escoltas.