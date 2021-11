Se consolida el poder del presidente en la Cámara de Diputados… ¿Para bien o para mal?

Por: Brenda Ríos

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 quedaron dos cosas claras rumbo a la contienda presidencial 2024: Primero, que la llamada “oposición” no logra consolidar un mensaje de crítica efectiva que logre transcender las plataformas político-digitales, uno que el público general entienda; por varios días fueron simplemente voces sin eco que no lograron detener una vez más el embate hacia las facultades de la Cámara de Diputados desde el Ejecutivo federal que viene en ascenso desde la administración de Peña Nieto. Segundo, la figura presidencial adquiere el poder que no tenía desde la época del PRIismo autoritario y hegemónico en la toma de decisiones presupuestales; el presidente está “All-In” como se dice en el póker.

A más de tres años del gobierno del presidente López Obrador la oposición, llámese la Alianza “Va Por México” o las figuras recién llegadas a la Cámara de Diputados o líderes de partidos continúan actuando con tibieza, desconozco si algunos porque tienen cola que les pisen, son figuras que sólo buscan proyectos individuales, o si de plano no logran consolidar una alianza que realmente sea incluyente entre sus bases, militantes o figuras representativas genuinas y entregadas a un proyecto opositor. Vimos algunos avances en la pasada contienda electoral en cuanto al contener a Morena en los números, pero seguimos sin líderes fuertes y creíbles que inspiren proyecto opositor real y con posibilidades de ganar en 2024. Si no fuera por el ya ex PANista y ex presidente de México Felipe Calderón, jóvenes como el recién electo gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la gobernadora Maru Campos, la caballada opositora estaría prácticamente perdida. El PRI Nacional continúa jugando a conservar los espacios exclusivamente para los del primer círculo, el PAN no inspira, requiere de una estrategia totalmente diferente, MC es quien se mantiene jugando con inteligencia escogiendo sus batallas y eso le continúa redituando grandes bonos. ¡Así se vio en la aprobación del Presupuesto 2022! La oposición no trae estrategia ni capacidad de defenderse, no hubo nada para nadie, nada etiquetado que garantice distribución apartidista.

Por lo tanto, claro está que el poder radicará el 2022 más que nunca en el cabildeo directamente y exclusivamente con el presidente de México y sus prioridades están claras: Tren Maya, Dos Bocas, Programas Sociales y recuperar la llamada “soberanía” del sector eléctrico, punto. La “oposición” requiere un liderazgo capaz de negociar por sus intereses y el de sus gobernados, deberá tener claro que el proyecto opositor debe ser amplio, transparente, y efectivo. O sea, no como el que tejió Ricardo Anaya… ¡sino todo lo contrario! El presidente y sus operadores con influencia jugarán un rol muy activo que será la diferencia entre la gestión presupuestal para mantenimiento de carreteras federales en Chihuahua, terminación de ambiciones proyectos como libramiento de Cuauhtémoc y obras de lnfraestructura que parecen venir en el presupuesto de Semarnat (Conagua, habrá que esperar), finalmente concluir obras como el Aeropuerto de Creel, así como inversión en sistema de salud urgente en la capital y Ciudad Juárez, que tanta falta hacen. Porque si bien invertir en programas sociales en adultos mayores o madres jefas de familia y niñez es imperativo, así se aprobó en el PEF2024, es también de suma importancia invertir en infraestructura productiva que permita a estados como Chihuahua continuar una gran racha de crecimiento económico y de inversión. Maru Campos le dio seguridad a los inversionistas, ahora es tiempo de construir una agenda de lobbying profesional ante las instancias federales y con las cabezas de oposición para aterrizar proyectos el próximo año…

Ya veremos…