Se cuenta con el 90 por ciento de las actas de vacunación capturadas

El estado de Chihuahua registra un avance del 90 por ciento en el computo de comprobantes de vacunación, por lo que los ciudadanos deberán tener paciencia para el trámite del Certificado de Vacunación.

Juan Carlos Loera, delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua informó que en 58 de los 67 municipios en el Estado se cuenta con el 90 por ciento de las actas capturadas para que los beneficiarios puedan obtener el certificado de vacunación.

Destacó que ha sido un trabajo extraordinario por parte del personal de Bienestar, quienes recibieron apoyo de la UACJ y la UACH para la captura de 4 millones de papeletas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El municipio con mayor avance es Ciudad Juárez donde se registra el 94 por ciento, sin embargo aun faltan 260 mil 078 pendientes de captura.

Señaló que el certificado puede obtenerse al ingresar a la página www.cuv.covid.salud.gob.mx y con la CURP se enviará al correo electrónico un archivo PDF. Además se puede enviar un WhatsApp al numero 52 56 1713 0557 y un asistente virtual que se llama Armando Vacuno, que le dará los pasos para obtener el certificado.

Juan Carlos Loera dijo que estos dos medios han sido exitosos, sin embargo reconoció que el 90 por ciento de los casos donde el ciudadano batalla para obtenerlo, sobre todo son casos donde se requiere de asistencia por falta de conexión a internet.

Hay casos que no han podido resolver debido a que las personas no se inscribieron en la plataforma de Mi Vacuna y solo llenaron los expedientes a la hora de la aplicación, donde no pusieron mayores datos más que su nombre y CURP, omitieron teléfonos de contacto y correo. En estos casos, el certificado podría durar entre 4 y 8 semanas en estar listo.