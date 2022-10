Se debe terminar el discurso abstracto en el combate de la inseguridad: asesor del Vaticano

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia y asesor del Vaticano, Rocco Buttiglione, hizo un llamado para que se termine el discurso abstracto en el combate de la inseguridad y aseguró que actualmente existe un espíritu que no se rinde, tiene esperanza y que quiere construir, pero que se debe realizar el cambio cultural para poder abatir el problema de raíz.

Lamentó que a raíz de esta problemática, Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes de la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, perdieran la vida el pasado mes de junio por presunta instrucción de un líder criminal que operaba en esa región.

Consideró que para lograr combatir la inseguridad desde la raíz, existen tres pilares fundamentales: que es la integración de la familia, dejar de lado los discursos abstractos e implementar los deberes como sociedad y no sólo los derechos, que es lo que permitirá que se genere una comunidad de hermandad.

Consideró que para descubrir un centro auténtico entre la sociedad, se debe hablar sobre la libertad, porque actualmente se piensa que el ser libre es simplemente hacer lo que le da la gana a las personas, pero destacó que luego de hacer todo, se convierte en una vida aburrida, que la auténtica libertad es cuando se encuentra en libertad de otro y “nace” un nosotros.

“No se puede definir mi bien fuera de la conexión con el bien del otro y como nosotros somos familia y pueblo, hoy se habla mucho de derecho, pero se habla poco de los deberes; los deberes son la raíz de los derechos de los débiles, de las comunidades, de las familias, construir el equilibrio entre deberes y derechos es la gran tarea, educativa y política”, explicó.

Refirió que una de las tareas que deja el Papa Francisco es de pensar la fe cristiana, a partir de la cultura del pueblo, tener más confianza en la cultura propia, empezar a partir de México, toda vez que una nación no existe si no hay nadie que la quiera, pues aseguró que se debe educar una nueva clase social, que tenga entrañas de pueblo y corazón de cultura de la complejidad, que sepa no sólo escuchar, sino proponer soluciones viables, que es como funciona el mundo de hoy.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de Italia consideró que además de buscar generar la cultura en el espíritu, se debe trabajar en la formación profesional de los jóvenes para que puedan acceder a un trabajo, para que tengan la capacidad de salir adelante y que puedan descubrir la verdad profunda sobre el hombre.

“Hemos hablado mucho, hemos visto un espíritu que no se rinde, tiene esperanza, quiere construir, pero necesitamos tiempo, las cosas fundamentales necesitan cambio cultural, reconstruir la capacidad de ser hermanos, no podemos tener una política nueva si no iniciamos con gran trabajo de educación”, agregó.

El asesor del Vaticano dijo que para construir un verdadero plan social se debe tener el amor a la realidad, puesto que muchas veces se encuentran discursos muy lejanos a la realidad en el que varones y mujeres vivan juntos y cuiden a sus hijos, donde se debería generar como una condición fundamental para el bien de la sociedad y de las personas.

Uno de los errores como sociedad que ha detectado en los lugares donde existen altos índices de inseguridad, es que se permite la libertad de no trabajar, que no formen una familia y que deben ser libres y contentos, pero que en realidad se les debe ayudar y orientar para trabajar, a tener familia, a trabajar que es lo que consideró la libertad del hombre.

“Tenemos gente que no tiene familia ni trabajo, son no empleables, porque nadie les enseña las virtudes fundamentales para construir una familia, un trabajo, hay que estar con ellos, educarlos a ellos; tengo una gran admiración de los políticos, empresarios, que no aceptan esta situación e intentan construir una alternativa y buscan mejorar las condiciones como lo hemos visto en Chihuahua”.

Rocco Buttiglione consideró que los discursos abstractos se deben terminar y que se deben realizar otras estrategias para juntar a la sociedad, crear comunidad y no sólo pensar en el “yo”, que es cuando se genera un aislamiento de las ideas en lugar de construir una sociedad de “nosotros”.

“Cuando digo yo, que significa yo, soy yo este cuerpo físico, o es una personalidad moral en donde habitan mis amigos, mi mujer, mis hijos, mi entorno como parte de una comunidad, somos una cosa sola, la capacidad de superar el ‘yo’ aislado para construir el nosotros, el nosotros de la humanidad, es la gran cuestión educativa de la Iglesia y del todo el entorno social”, señaló.

Dijo que después de haber realizado una serie de reuniones con empresarios, estudiantes, políticos, se va con la convicción de que México es tierra de esperanza, que a pesar del narcotráfico y problemas hay una vida que es más fuerte que los obstáculos, y ejemplificó que la vida es como el agua, que si no le permites pasar por un lado, va pasar por otro.

Rocco Buttiglione estuvo participando en Primer Seminario Internacional de Liderazgo Católico, donde expositores procedentes de Italia, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Estados Unidos y México hablaron sobre la temática enfocada en “El magisterio del Papa Francisco frente al cambio de época” y la problemática que enfrenta el liderazgo cristiano en la actualidad.

Más de 170 participantes concentró la inscripción total a este Seminario, donde se incluyen asistentes de diversos sectores como el educativo, político, empresarial, del clero y laical, interesados en encontrar herramientas para desarrollar un liderazgo católico en el ejercicio de cualquier posición de influencia dentro de nuestra sociedad.