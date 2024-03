Se declara César D. formalmente preso político

Previo a dar inicio a la audiencia de revisión de medida cautelar, el ex mandatario César Horacio D.J. pidió que quedara asentado que, el fiscal general César Jáuregui Moreno ya había declarado en el sentido de que no se le concedería dicho cambio de medida cautelar, por lo que se declaró formalmente preso político a partir de hoy, 26 de marzo.

“Me declaro formalmente preso político, me queda claro que soy un botín político”, el ex mandatario estatal ante la jueza de control que encabezaría la audiencia, declarando que, no era posible que aún y sin iniciar la audiencia de manera formal, el fiscal general ya declarara a un medio de comunicación que no se le concedería una medida cautelar distinta a la de prisión preventiva.

César Horacio D.J., le hizo saber a la jueza que tenía programada una cirugía el próximo primero de abril, relacionada con un tema cardiaco, razón por la cual era importante dicho cambio de medida cautelar, expresando que los cuidados que le brindaban en el interior del Cereso, no eran los adecuados para su integridad física.

Fue en punto de las 10 horas cuando dio inicio la audiencia para la revisión del cambio de medida cautelar dictada en contra del ex gobernador César Horacio D.J., por la causa penal 3041/2019, en la cual está acusado de peculado y asociación delictuosa, lo que lo mantiene en prisión preventiva.

La diligencia celebrada en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia, por una instrucción dictada por un juez federal mediante un amparo que obtuvo la defensa el pasado 19 de marzo, en el cual ordenaba se revisara la medida cautelar.

Ante esto, el mandatario estatal comentó que no era posible que, las autoridades judiciales ya estuvieran dando declaraciones sobre el caso que los había reunido en dicha sala, sin siquiera diera inicio a la audiencia para el cambio de revisión de medida cautelar.

Tras 20 minutos de que el exmandatario usara la palabra, la juzgadora dio inicio ya de manera formal a la audiencia, en donde revisarán el amparo que emitió un juez federal, en el sentido en que ordenaba al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se revisara la posibilidad de un cambio de medida cautelar.

El amparo con el número 2783/2023, tiene como efecto dejar sin efecto la resolución del 30 de noviembre del 2023, emitida por la jueza Delia Valentina, de ampliar seis meses más la medida cautelar de prisión preventiva en contra de César Horacio D.J.

