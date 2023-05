Se espera un sábado mayormente nublado, pero sin probabilidad de lluvias

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, para este sábado 6 de mayo se espera un día mayormente nublado, pero sin probabilidad de lluvia, manteniendo una temperatura mínima de 11° C y pudiendo alcanzar una máxima de 30° C.

De igual manera, se esperan rachas de viento aproximadas a los 35 k/h, las cuales irán en ascenso conforme avance el día, por lo que se pide a la población mantenga sus precauciones al momento de salir a la calle.

La calidad de aire con la que cuenta la capital del Estado se mantiene como regular teniendo un registro de 23, mientras que la humedad es del 13 por ciento.

Te puede interesar: Clima en Chihuahua: pronostican aumento de las temperaturas en la entidad

En cuanto a Ciudad Juárez, se espera una temperatura máxima de 32° C y una mínima de 13° C teniendo cielos parcialmente nublados y vientos de hasta 20 kilómetros por hora.

En la zona serrana, especialmente en Creel es en donde se tendrá temperaturas más bajas pues la mínima será de 4° C, mientras que la máxima será de 22° C con vientos de entre 10 y 25 kilómetros por hora.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Chihuahua

Es preciso recalcar que, pese a que no se espera tener el cielo soleado, se advirtió por la segunda ola de calor, la cual afectará a gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 30° C y, en algunas entidades, podrían alcanzar hasta los 40° C.

Por lo anterior, las autoridades estatales y municipales exhortan a comenzar a tomar precauciones como el evitar exponerse por periodos prolongados al sol, mantenerse hidratados y evitar realizar actividades al aire libre cuando los rayos del sol están en su punto máximo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De la misma manera, se llama a proteger a las mascotas evitando igualmente que estén bajo los rayos del sol durante tiempo prolongado ya que eso podría afectarles.

Para el día de mañana domingo 7 de mayo el pronostico es una temperatura mínima de 14° C y una máxima de 32° C permaneciendo el cielo parcialmente soleado y con ráfagas de viento de 43 kilómetros por hora.