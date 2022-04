Se extiende vacunación en unidades de salud durante todo el mes

Con la intención de que más personas reciban el refuerzo de la vacuna contra Covid-19, el operativo de revacunación se extenderá hasta el 30 de abril en las 117 unidades médicas que se habilitaron para ello la semana pasada en 50 municipios.

De esta manera, continúa la Estrategia Estatal de Vacunación liderada por la delegación de Bienestar, que a la fecha ha logrado vacunar al 91 por ciento de la población chihuahuense y mantiene al estado en el tercer lugar a nivel nacional en la aplicación del refuerzo.

No obstante, se ha alcanzado al 70 por ciento de la población por lo que se invita a quienes aún no cuentan con la tercera dosis de refuerzo o no han completado su esquema de vacunación a que acudan a vacunarse a la unidad médica más cercana a su domicilio.

Los requisitos son: comprobante de vacunación de la segunda dosis, cuya antigüedad sea mayor a los cuatro meses, el formato impreso descargable de mivacuna.salud.gob.mx, identificación oficial y copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).