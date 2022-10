"Se ha visto a CEO de Aras en El Paso, no sé por qué no se ha detenido": Diputada

"Al directivo y ex fundador de la empresa Aras Group, Armando Gutiérrez Rosas, se le ha visto en el Paso Texas, por lo que no entiendo que es lo que pasa para que no se concrete la detención", así lo expresó la diputada María Antonieta Pérez Reyes quien ha dado seguimiento al caso Aras.

Lo anterior lo expresó la legisladora del grupo parlamentario de Morena, tras lo informado el día de ayer por el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte de que si existe la ficha roja en la Interpol para su búsqueda en el extranjero.

"Nosotros tenemos de conocimiento que existen fichas rojas que se conocen y otras que no, y esta es de las que no se conocen" señaló la legisladora.

Chihuahua Se reúnen el fiscal de la Zona Centro con afectados de Aras

Agregó la legisladora que no se explica el porqué no se lleva la detención si es falta de cooperación por parte del vecino país o porque no existe dicha ficha roja en la Interpol.

Cabe mencionar que el día de ayer martes inició el segundo día de la audiencia masiva en contra de los tres imputados por el caso de presunto fraude de la financiera Aras Business Group.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En esta audiencia se judicializan 400 denuncias, las cuales se suman a las 315 ya judicializadas, de un total de más de 5 mil 100 querellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado.

Estos 400 casos que se abordan en la segunda audiencia masiva sobre el caso Aras, representan casi 151 millones de pesos, pues los contratos van desde los 10 mil pesos hasta los 5 millones de pesos, según la lectura de los primeros 170 contratos.