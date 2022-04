Se han registrado 18 incendios forestales en el estado; 8 siguen activos

El encargado del área forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Javier Montaño, dio a conocer que hasta el día 19 de abril, se han registrado 18 incendios forestales en el estado, de los cuales 8 siguen activos, cinco más se encuentran controlados y cinco ya fueron liquidados por parte de las brigadas de campo.

Comentó que del total de los incendios son 8 los incendios que se encuentran activos, que son los que permanecen avanzando por varias comunidades o municipios, esto derivado de las condiciones climáticas y la sequía en los pastizales, que abonan a que los mismos sigan avanzando, pero que todos se encuentran siendo atendidos por el personal de la Conafor, así como de la misma secretaría.

Explicó que de enero al 15 de abril, se han registrado 164 incendios en el estado, los cuales han afectado una superficie de 4 mil 182 hectáreas, destacando, que aunque es un número relevante, a la fecha en el comparativo con el 2021, se han reducido los indicadores, ya que van 56 incendios menos y cerca de 600 hectáreas que no han sido afectadas.

Javier Montaño, informó que aunque el 19 de abril, registraron 18 incendios forestales, 5 lograron ser liquidados y cinco más están controlados y que en próximas horas puede terminar las labores ya que tienen más del 80% del control sobre los mismos, por lo que continúan trabajando en cada una de las áreas.

“De los 18 con que amanecimos el 19 de abril, 8 se activos se encuentran en los municipio de Guachochi, Temosachic, Ocampo y Guadalupe y Calvo, el resto ya están por terminar las labores, a menos de que existan cambios de ráfagas de viento que puedan generar que se reactiven los mismos en las próximas horas” detalló.

Sobre el incendio que se registró en los límites de Janos y Agua Prieta, explicó que el mismo ya se encuentra controlado en su mayoría, en un proceso de liquidación, que aunque fue un incendio que inició en Sonora, estuvo avanzando a Chihuahua, pero gracias a la intervención se logró controlar y posteriormente liquidarlo.

“El pronóstico de viento en la zona noroeste no es favorable, habrá presencia de viento y eso nos puede reactivar el incendio, por eso es importante que las brigadas no se muevan del lugar, hasta asegurar que el mismo ya no vuelva a activarse para evitar una mayor afectación” comentó el encargado del área forestal en la Secretaría de Desarrollo Rural.

Comentó que las principales causas que generan la propagación de incendios forestales en el estado, son las fogatas, la industria agrícola, las colillas de cigarros y la falta de lluvias o sequias, pero a la vez existen otros casos que también generan este tipo de incidentes principalmente en este tipo de ecosistemas.

El funcionario estatal, dijo que el año 2021, la Comisión Nacional Forestal y la Secretaría de Desarrollo Rural, registró un total de 657 incendios forestales, que es el promedio que se han contabilizado en los últimos 3 años, por lo que la tendencia se ha mantenido estable y no han existido picos importantes.

Incluso recalcó que en los primeros cuatro meses de este año, la tendencia se ha reducido de forma importante y esperan continuar trabajando para evitar que se formen más incendios en esta temporada de verano, lo cual depende de todos los sectores y la ciudadanía en general.