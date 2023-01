Se hará lo necesario para reivindicar la situación de violencia en Juárez: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos, expresó que el gobierno no bajará las armas y se hará todo lo necesario por reivindicar la situación de violencia que se ha venido dando en Ciudad Juárez y en la entidad.

“Estamos en Ciudad Juárez y estamos en todo el estado y no vamos a bajar las armas, no vamos a bajar los brazos ni vamos a bajar la convicción que tenemos, no nos vamos a rendir ante los obstáculos y no nos vamos a detener”, subrayó.

Campos Galván recordó que tras los hechos ocurridos el pasado 11 de agosto en el llamado “jueves negro”, sí se hizo una petición de traslado de varios internos, entre ellos el presunto líder criminal identificado como “el Neto”, asimismo, se realizaron varios cambios al interior de ese centro penitenciario.

Chihuahua Cereso 1 en Aquiles Serdán y el 3 de Ciudad Juárez están sobrepoblados: CEDH

La mandataria aseguró que esa situación de irregularidades en el centro penitenciario, se estaba dando desde los últimos ocho años y se fue agudizando con el tiempo, hasta llegar a las consecuencias actuales.

“Estamos viviendo la cruda de una borrachera de omisión, de una borrachera de dejar de hacer y de falta de escrúpulos por parte de las administraciones pasadas; no estoy justificando ninguna situación, pero sí quiero poner a los juarenses en el contexto real de dónde estábamos parados”, resaltó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Destacó que es importante que los juarenses sepan que se venían registrando una reducción de hasta un 25 por ciento en los índices delictivos como el homicidio doloso, lo que significativa que se estaba controlando la situación en Ciudad Juárez, así como se hizo en el 2010 tras los años violentos como el 2007 y 2008.

Reiteró que sí existe pesquisas para tratar de ubicar y recapturar a los internos que se fugaron del Centro de Readaptación Social.

“Podemos decirles a los juarenses que está trabajando el Gobierno del Estado y estamos teniendo resultados permanentes en la ciudad y en todo el estado”, aseveró.