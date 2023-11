Se incrementa la violencia intrafamiliar en Chihuahua: Ficosec

El tema de violencia familiar se ha vuelto complejo de atender, aseguró Arturo Luján Olivas, director de Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), pues aunque la denuncia registra un aumento, el patrón familiar no cambia.

El licenciado Luján Olivas explicó que el delito de violencia familiar debe ser abordado a través de la corresponsabilidad ciudadana, a la vez exigir al gobierno el acceso a la justicia y la reparación del daño.

Destacó que la autoridad, por lo general la incidencia la asocia a carpetas de investigación, pero si sólo se toma en cuenta eso, la realidad es parcial, “Estamos viendo la violencia con un ojo tapado, pero se vuelven relevantes las llamadas al 911, los informes policiales homologados y las encuestas de percepción de seguridad”.

Destacó que la violencia familiar se ha convertido en una epidemia que se generaliza, pues a pesar de que la denuncia se incrementa, el patrón social no se modifica y sigue gestando más violencia.

La complejidad también radica en que las víctimas de esta violencia no hablan, ya que no se sienten orgullosas de lo que les pasa, “igual que los delitos sexuales pueden ser silenciosos y silenciados por el victimario”, explicó que el victimario hará lo necesario para que no lo denuncien, ejercerá control e influencia sobre la víctima.

Convencer a las víctimas de que denuncien no es sencillo, menos aún que decidan dar seguimiento a su carpeta de investigación.

En la Línea de Atención Ciudadana de Ficosec *2232 el delito por el que más llamadas recibimos es la violencia familiar y es donde los agentes ciudadanos deben hacer seguimiento.

Hay carpetas que no avanzan porque las víctimas no aportan, incluso no acuden a las citas para realizarse las periciales psicológicas, en muchas ocasiones por miedo y por la influencia que ejerce el victimario. Es donde mayor impunidad existe.

De la misma manera, mencionó que la violencia contra los adultos mayores es uno de los tipos de violencia más invisibilizado, por lo que llamó a atenderlo.