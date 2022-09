Se llevó a cabo en Chihuahua la 14ª Jornada de Continuidad de Servicios

En el estado de Chihuahua se llevó a cabo el pasado fin de semana, la la 14ª Jornada de continuidad de servicios “Con el águila bien puesta", en regiones como Delicias, Parral, Nuevo Casa Grandes, y Ciudad Juárez.

Fue parte de las acciones realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el fin de ponerse al corriente con los tratamientos médicos o atenciones aplazadas a causa de la pandemia del Covid-19, esto se define como diferimiento.

De esta manera el instituto realizó de manera simultánea en todo el país, se efectuaron consultas de especialidades: Medicina Interna, Cirugía General y Ortopedia, asi lo informó el titular del IMSS en el estado, doctor Enrique Ureña Bogarín.

Mismo que mencionó que las actividades se llevaron a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Delicias; en el HGZ No. 23, en Hidalgo del Parral; HGZ No. 22, en Nuevo Casas Grandes, así como en el HGZ No. 35 y en el HGZ No. 6, ambos en Ciudad Juárez.

Además Enrique Ureña, reconoció el esfuerzo y dedicación de sus trabajadores de diversas categorías que participaron en esta 14ª Jornada, la cual forma parte de una estrategia nacional en beneficio de las y los derechohabientes.

Esta Jornada se llevó a cabo con todas las medidas y protocolos de salud con el fin de evitar la propagación y el contagio del virus que provoca el Covid-19.