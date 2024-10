Se manifiestan afectados por Aras frente a Palacio de Gobierno

Una docena de personas defraudadas por la financiera Aras Business Group se manifestaron frente al Palacio de Gobierno con el fin de exigir al Gobierno del Estado que dé celeridad al asunto.

El grupo de manifestantes cerraron la calle Aldama, generando un embotellamiento vehicular en el primer cuadro de la ciudad.

El señor Martín Ríos Montes proveniente de Ciudad Juárez manifestó que han pasado casi tres años sin que hayan obtenido una solución al problema, pues aunque se han presentado avances en el caso, a los afectados no se les ofrece algún tipo de solución.

“Sabemos que fue error de nosotros el haber invertido de esa forma tan tonta, son casi tres años, han buscado a Armando Gutiérrez y nada, creemos que el esfuerzo de nosotros ha sido mucho y ahora necesitamos que también las autoridades se esfuercen”, subrayó.

Foto: Alberto Hierro / El Heraldo de Chihuahua

Aseguró que pareciera que las autoridades estatales han sido cómplices, pues con todo el poderío de la Fiscalía General del Estado no se han logrado resultados, incluso no han podido detener al CEO, Armando Gutiérrez.

En este sentido, dijo que las autoridades no sólo no han detenido al titular de Aras, sino que tampoco han podido usar los bienes para resarcir el daño a los afectados, pues con lo asegurado no se alcanzaría a pagar ni el 20 por ciento.

Los manifestantes bloquearon la calle Aldama y portaban un moño de tela color negro, el cual representa a todos los afectados que han fallecido por esa afectación, pues algunas familias invirtieron dinero para solventar medicamentos, otros han llegado al suicidio y otros más se encuentran muy enfermos.