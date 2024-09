Se manifiestan ciudadanos contra Reforma Judicial afuera de Congreso del Estado

A las afueras de Congreso del Estado más de doscientos ciudadanos se plantaron nuevamente con el propósito de reiterar su postura en contra de la Reforma al Poder Judicial que se tiene programado votar este jueves por el Poder Legislativo local.

“El juez imparcial es de carrera judicial”, “la justicia no se vota”, “diputado, reacciona, la reforma no funciona”, “Congreso, anota, la suspensión está vigente”, “Somos tres poderes y este no se vende”, “sin poder Judicial quién se va a defender”, fueron las vivas que lanzaron en reiteradas ocasiones los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PFJ) en la entidad.

Silvia Neri, una de las quejosas, destacó que esta manifestación es totalmente pacífica y lo único que buscan es poder ser escuchados por los legisladores, a fin de poder sostener un diálogo y que su voz sea tomada en cuenta en dicha Reforma.

Asimismo, esperan que se les permita, al menos a una Comitiva, el acceso a la sesión que se tiene programada para las 11:00 horas, dado que es pública y es su derecho participar como oyentes, insistió Neri.

Pese a que dicha reforma ya fue aprobada en al menos 18 entidades federativas, lo cual le da la validez, la trabajadora de Poder Judicial recordó que se cometieron una serie de vicios durante el proceso legislativo, además de que jueces emitieron desde antes suspensiones al proyecto, las cuales fueron evadidas por los integrantes de Morena.

“Es cierto que está apenada por 18 estados, es cierto, pero eso no significa que sea legal o que sea correcto todo lo que van haciendo, entonces, a final de cuentas esto no ha terminado”, por lo que dejó en claro que el paro continuará y dependerá de ellos fijar la fecha de cuándo se levantará la manifestación de acuerdo a lo que se resuelva.

Conforme avanza el tiempo, se siguen sumando manifestantes los cuales portan bandera de México, pancartas, silbatos, tambores y demás a fin de hacerse escuchar y llamar la atención de las personas que pasan por el lugar a fin de que se sumen.