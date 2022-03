Se oponen 700 vecinos contra construcción de funeraria en la Panamericana

Por lo menos 700 vecinos de la colonia Panamericana se encuentran inconformes por la construcción de una funeraria en la zona habitacional, ya que a pesar de no contar con un permiso de uso de suelo, los vecinos protestaron ante la falta de capacidad de estacionamiento, aunado al manejo de químicos y otros procedimientos para el tratamiento de los cuerpos.

Los vecinos, representados por Sandra Guillén, comentaron que desde el pasado 4 de julio de 2016 se encuentran impidiendo que en la colonia se instale una funeraria, ya que una persona de nombre Alfredo García, administrador de Funerales Nueva Luz, adquirió un domicilio para instalar su negocio, a pesar de que el lugar es meramente residencial y no tiene una preparación de ese tipo.

Mencionaron que una de las inconformidades que mantienen los vecinos, además del constante flujo de vehículos en la zona, es que puedan tener daños en los desagües, ya que no existe una preparación adecuada y la red de alcantarillado data de más de 50 años y los olores y sustancias podrían filtrarse a las viviendas.

Dijo que usan sustancias que van a ir a parar al drenaje y todos los químicos que se utilizarían podrían expedir olores y otras formas de afectación en los domicilios que viven cercanos a este lugar.

Además, otro de los factores que les preocupan a los vecinos es el tema de la seguridad, pues afirmaron que de todos es conocido que existen varios casos donde velan a posibles integrantes de grupos criminales y en ocasiones otro grupo rival acude a los funerales y realiza disparos en ese tipo de zonas.

“Nos alarmamos al saber que quería poner una funeraria, todos los vecinos nos reunimos, formamos un comité, comenzamos con todos los pasos para oponernos a la instalación de la funeraria, fuimos a Desarrollo Urbano para plantear nuestra inconformidad, nos pidieron firmas, recabamos 700 firmas de todos los colonos, que no estamos de acuerdo, por muchos motivos, no sólo por el estacionamiento”, señaló.

Reconoció que durante la administración de la alcaldesa María Eugenia Campos se atendió a los vecinos y les afirmó que mientras ella estuviera a cargo del Ayuntamiento no habría una funeraria en la Panamericana, por lo cual pidieron al presidente municipal Marco Antonio Bonilla empatizar con el sentir de los vecinos.

Sandra explicó que tras el cambio de administración la persona ha comenzado a realizar adecuaciones al domicilio para instalar la funeraria, por lo cual han decidido movilizarse colocando lonas en diversos domicilios, entregando oficios a las autoridades y de no ser escuchados, plantean comenzar a tomar algunas calles aledañas para que sean tomadas en cuentas sus inconformidades.

“No cumplen con requisitos de uso de suelo, eso nos dicen en Desarrollo Urbano, no tienen capacidad de estacionamiento, sumado a cinco escuelas que se encuentran aquí a los alrededores, más el tráfico local y de los mismos vecinos, es toda una mala planeación que no pueden aceptar las autoridades”, comentaron.

Los vecinos pidieron garantías para su entorno, pues se les podría afectar en la movilidad, salud, seguridad y otros factores más que se pueden ven vulnerados con la instalación de una funeraria que por años ha sido “parada” por no estar legalmente establecida en esta colonia.

Hasta el momento los inconformes han comentado que mantienen comunicación con el Municipio, quien afirma a los mismos que no cuentan con permiso para instalar una funeraria, sin embargo, buscan que las autoridades les entreguen un documento oficial donde no sólo informen que no tiene permiso, sino que tengan la seguridad de que no sea instalada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante un recorrido en esa colonia, en las calles Uruguay y Carbonel, en la esquina donde se pretende instalar la misma, se encontraron varios trabajadores realizando labores de remodelación al interior del domicilio, así como un vehículo perteneciente a la empresa en cuestión que está por instalarse en el lugar, sin embargo, no hubo una persona que brindara información al respecto.